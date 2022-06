Perez incastrato da un video, è costretto a raccontare la verità: “Non all’altezza di quel che sono” Il pilota della Red Bull Sergio Perez ha deciso di svelare quello che è successo con un messaggio social: “Ma non mettete in mezzo mia moglie”.

A cura di Paolo Fiorenza

Il momento straordinario dal punto di vista sportivo di Checo Perez è stato turbato da quanto accaduto dopo la vittoria nel GP di Monaco di Formula 1 di domenica scorsa. Un ‘incidente', documentato da un video subito diventato virale, che ha coinvolto in maniera imbarazzante il 32enne pilota messicano della Red Bull, fresco anche di rinnovo fino al 2024 con la scuderia di Milton Keynes. Nelle immagini si vede Perez provare a scendere dalla scaletta di uno yacht dove evidentemente ha festeggiato in maniera ‘alcolica' il trionfo di Montecarlo. Il messicano fa fatica anche solo a reggersi in piedi ed è sostenuto dalle persone a lui vicine, mentre tiene una scarpa in mano.

Al termine del GP di Monaco, Perez aveva promesso che ci sarebbe stato "molto champagne stasera", ma probabilmente ha esagerato un po' con i bicchieri. Le immagini hanno scatenato una ridda di commenti sul fatto che si trovasse da solo e quindi si fosse lasciato andare a festeggiamenti di ogni tipo anche per possibili problemi di coppia con la moglie Carola Martinez, ed allora il pilota ha deciso di uscire allo scoperto per raccontare la verità e proteggere la sua famiglia dalle illazioni.

Sergio Perez con la moglie Carola

Perez ha dunque postato una storia su Instagram in cui ammette di aver partecipato ad una festa selvaggia a bordo dello yacht, ma niente di più di questo: "Ho visto i video che stanno circolando su di me e me ne assumo la responsabilità. È stata una brutta festa (‘una mala fiesta', la chiama) che non ho saputo controllare all'altezza della persona che sono, ma è stata solo quello, una brutta festa. Le persone a me vicine conoscono i miei valori e il tipo di persona che sono".

Perez ha poi spazzato via le voci su una crisi coniugale: "Per chi me lo chiede, io e mia moglie siamo più uniti che mai. Grazie a tutti per il vostro affetto e chiedo scusa a tutte le persone che mi amano, perché quei video non mi rappresentano assolutamente. Non parleremo più di questo argomento, che ci fa solo dimenticare il grande momento che stiamo vivendo come famiglia. Grazie". Meglio pensare alla vittoria di Monaco, ai 4 podi di quest'anno e al terzo posto nella classifica mondiale dietro il compagno Verstappen e al ferrarista Leclerc: la prossima volta Checo ci penserà bene prima di farsi trascinare in una ‘mala fiesta'.