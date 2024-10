video suggerito

Perché Ferrari e McLaren festeggiano insieme anche se lottano contro per il Mondiale Costruttori F1 Vincendo gli ultimi due Gp la Ferrari ha ridotto il gap sulla McLaren, ora avanti di 29 punti. Ma dopo il successo di Sainz in Messico il CEO McLaren Zak Brown ha festeggiato con la Ferrari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Ferrari vincendo due Gp consecutivi, prima con Leclerc e poi con Sainz, si è portata al secondo posto del Campionato Costruttori e si è messa a soli 29 punti dalla McLaren, con la quale duella (dopo tanto tempo) per la conquista del titolo Mondiale. Sarà Ferrari o McLaren, che chiuderanno la lunga egemonia di Mercedes e Red Bull. Ma nonostante la rivalità e la grande lotta che si prefigura nelle prossime quattro gare c'è grande armonia tra i due team, tanto da vedere il CEO McLaren nella festa Ferrari.

La Ferrari e la McLaren non vincono da tanti anni il Costruttori

Il titolo Mondiale Piloti manca dal 2007, e per quest'anno sarà un'affare tra Verstappen e Norris. Quello Costruttori manca dal 2008, quando la Ferrari vinse sulla McLaren. Ora la lotta si ripete, a distanza di 16 anni. La Red Bull ha già abdicato e ciò significa che una delle due più storiche scuderie tornerà a fregiarsi di un titolo. La Ferrari con la doppietta di Austin e il 1° e 3° posto del Messico ha fatto quasi totalmente bottino pieno. La distanza dalla McLaren è di appena 29 punti, con 4 Gp (2 Sprint Race) a disposizione tutto è possibile.

La Ferrari con i successi di Leclerc e Sainz ha quasi preso la McLaren

Dunque piena lotta per il titolo Costruttori del 2024. La Ferrari ci crede, la McLaren pure e dovrebbe temere la remuntada del team di Maranello, ma nel momento della gioia il CEO del team di Woking e cioè Zak Brown è andato a festeggiare con la Ferrari. Davvero un bel gesto. Nei video postati online si nota prima lo stupore per quella visita e poi la gioia complessiva di tutti, per quell'incursione simpatica di Brown, inseguito poi dai piloti con lo champagne.

E di risposta c'è stato Carlos Sainz che si è presentato all'esterno del box della McLaren, dove il team stava celebrando, anche con la canonica foto di rito, il secondo posto di Lando Norris. Sainz si è posizionato davanti a tutti i meccanici in posa con Norris e il team principal Stella.

Ferrari e McLaren dopo anni di rivalità ora hanno rapporti eccellenti

Come mai McLaren e Ferrari hanno rapporti così buoni? Beh, intanto, perché hanno rapporti eccellenti Brown e Vasseur, che in generale va d'accordo un po' con tutti. Poi c'è stima vera tra i responsabili dei due team, Andrea Stella team principal McLaren è italiano ed è stato a lungo alla Ferrari. Inoltre vanno d'accordo anche i piloti. E poi c'è stato un episodio che ha rinsaldato il legame ed è relativo allo scorso giugno quando scoppiò un incendio nell'hospitality della McLaren e la Ferrari fornì un aiuto straordinario, con conseguente lettera inviata alla Ferrari e pubblicata online dagli inglesi a certificare il gesto.