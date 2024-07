video suggerito

La Ferrari riceve una lettera inaspettata dalla McLaren: “Grazie per quello che avete fatto per noi” La Ferrari ha ricevuto una fantastica lettera da parte della McLaren, che ha voluto ringraziare in modo sentito il team di Maranello per qualcosa che è accaduto nel Gran Premio di Spagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A poche ore dal Gran Premio di Silverstone la Ferrari, sul proprio profilo ‘X', ha pubblicato una lettera che ha ricevuto dalla McLaren, storico rivale del team di Maranello. Nella missiva, con tanto di carta intestata, la scuderia inglese intende ringraziare la Ferrari per qualcosa che è accaduto nel Gran Premio di Spagna, probabilmente quando c'è stato un incendio nel box della McLaren.

Ferrari e McLaren lottano da oltre cinquant'anni, sono state rivali acerrime in diverse stagioni, ai tempi di Schumacher, e soprattutto nel 2007 quando ci fu lo Spy-Gate, e pure nella stagione successiva. Ora di tempo ne è passato, i dirigenti hanno buoni rapporti e soprattutto non si lotta, almeno per ora, per il titolo Mondiale.

Il contenuto della lettera della McLaren alla Ferrari

La Ferrari su ‘X' ha pubblicato una lettera della McLaren, che intende ringraziare con un gesto semplice ma meraviglioso la Rossa di Maranello per qualcosa che è successo nel Gran Premio di Spagna due settimane fa: "Al Team Ferrari. Un grande grazie a voi, che avete offerto al nostro team la vostra assistenza e ci avete ospitati nel weekend del GP di Spagna. Lo abbiamo apprezzato molto, è un grande esempio di quello che è il vero spirito della Formula 1. La fiera competizione in pista, e una grande comunità all'esterno. Zak Brown".

Cosa è successo nel GP di Spagna, perché la McLaren ringrazia la Ferrari

Non si fa riferimento al motivo, ma in realtà non c'è un riferimento preciso, ma c'è qualcosa che vale più di un indizio, e non serve essere Sherlock Holmes per capirlo. Perché nel post della Ferrari ci sono due foto: una è quella della lettera, l'altra è quella di mini estintore. E che cosa è successo nel weekend del Gran Premio di Spagna? C'è stato, purtroppo, un principio d'incendio nell'hospitality della McLaren. Al sabato (il 22 giugno) il giorno delle Qualifiche un principio d'incendio c'era stato nelle cucine.

Una serie di addetti alla sicurezza sono rapidamente intervenuti, si era prodigato anche Mario Isola, il responsabile della Pirelli per la Formula 1, ed è anche un para-medico. Il personale del motorhome è stato subito evacuato, così come gli ospiti, e i piloti Lando Norris e Oscar Piastri. Evidentemente determinante è stato il contributo della Ferrari, che probabilmente ha dato un contributo fattivo intanto con degli estintori e potrebbe aver anche ospitato parte dell'hospitality McLaren, evacuata dal Motorhome.