Perché Carlos Sainz non corre il GP Qatar di F1: problema improvviso pre-gara per la Ferrari Niente GP Qatar di Formula 1 per Carlos Sainz che dunque non sarà “al fianco” di Charles Leclerc sulla pista di Losail. La Ferrari in un comunicato ha ufficializzato il forfait.

A cura di Marco Beltrami

Il GP del Qatar di Formula 1 si corre senza Carlos Sainz. A pochi minuti dall'inizio dell'appuntamento sul tracciato di Losail è arrivato il comunicato della Ferrari che ha ufficializzato l'assenza del pilota spagnolo che in stagione ha trionfato a Singapore. La scuderia di Maranello dunque può contare solo su Charles Leclerc nella gara che permette a Verstappen di festeggiare il Mondiale.

Brutte notizie dunque per i tantissimi tifosi della Ferrari che ha perso uno dei suoi due protagonisti. Carlos Sainz sarebbe dovuto partire dalla 12a posizione in griglia in occasione del Gran Premio del Qatar. Circa un'ora prima della partenza, è arrivata la nota della sua scuderia che con poche parole ha giustificato l'assenza dello spagnolo a causa di un problema tecnico, non risolvibile in tempi brevi.

Cosa hanno scoperto in particolare i meccanici della Rossa? In pratica è stata riscontrato un problema al sistema di alimentazione della sua vettura. È iniziata così una vera e propria corsa contro il tempo, nel tentativo di riuscire a preparare la SF-23 di Sainz in tempo prima dell'inizio della gara del Qatar. Purtroppo però per la Ferrari non c'è stato nulla da fare visto che è stata riscontrata l'impossibilità di sistemare il tutto in tempo. A quel punto nel box della scuderia di Marinello non c'è stato altro da fare se non informare Sainz e puntare tutto su Leclerc (in avvio sul quinto piazzamento sulla griglia) in vista della competizione.

Sulla vicenda si è espresso anche il team manager della Ferrari, Fred Vasseur che ha dichiarato: "Abbiamo avuto un problema con il sistema di alimentazione quando abbiamo riempito di carburante la macchina un'ora prima della gara. È un peccato per Carlos, era in una buona posizione. Non abbiamo ancora avuto il tempo di controllare tutto, ma potrebbe essere colpa dei cordoli. Ieri abbiamo avuto dei danni, penso come tutti gli altri".