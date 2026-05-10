Pedro Acosta attacca Di Giannantonio: “Dopo il sorpasso mi ha guardato, non lo dimenticherò”

Nel finale di gara Di Giannantonio ha infilato Acosta, che dopo il GP di Le Mans era furioso: “Si è girato per guardarmi dopo avermi superato, me lo ricorderò”.

Jorge Martin è tornato a vincere dopo oltre un anno e mezzo in MotoGP ed è una notizia, come lo è il podio tutto targato Aprilia, con Bezzecchi secondo, e leader del campionato per un solo punto sullo spagnolo, e dal giapponese Ogura. Alle loro spalle Di Giannantonio e Acosta, che hanno dato vita a un duello nel finale che ha avuto strascichi veri con lo spagnolo che ha fatto una promessa al pilota italiano.

Di Giannantonio supera Acosta all'ultimo giro

Pedro Acosta era in lizza per il podio, nel finale lo ha perso, a vantaggio di Ogura, poi ha perso pure la quarta piazza, che si è accaparrato proprio Di Giannantonio. Il pilota della VR46 proprio nel finale ha beffato lo ‘Squalo', che ha dovuto masticare amaro. Il quinto posto certo non è un risultato che dà gioia ad Acosta, che però si è infastidito soprattutto perché il centauro italiano dopo averlo superato si è volato per guardarlo.

Acosta si toglie un macigno: "Il suo sorpasso me lo ricorderò"

Quello sguardo non è piaciuto ad Acosta che parlando con i giornalisti spagnoli prima ha analizzato l'ultimo giro dicendo: "Il quarto posto poteva essere un risultato migliore. Pensavo Di Giannantonio fosse più vicino di quanto non lo fosse in realtà e sono stato in difesa più di quanto dovevo. Questo non è stato buono perché lui mi hai superato alla fine. Le Aprilia hanno imposto un ritmo spaventoso. Dobbiamo essere realisti ed essere contenti perché è il mio miglior risultato a Le Mans da quando sono in MotoGP".

Poi la bordata nei confronti di Diggia: "Il suo sorpasso me lo ricorderò. Nessuno dopo avermi superato mi guarda. Ci rivedremo alla prossima gara". Che sarà a Barcellona nel prossimo fine settimana. C'è da credere ad Acosta, chissà se ci sarà un vero duello tra l'italiano e lo spagnolo.