Pecco Bagnaia trionfa a Jerez in MotoGP! La Ducati lascia dietro il campione del mondo Quartararo Pecco Bagnaia sulla Ducati ufficiale ha vinto il GP di Spagna di MotoGP sul circuito di Jerez: alle sue spalle si è piazzato il campione del mondo in carica Fabio Quartararo su Yahama, che allunga in vetta alla classifica del Mondiale.

A cura di Paolo Fiorenza

Pecco Bagnaia è tornato: il 25enne pilota torinese, che aveva finito alla grande la scorsa stagione, ha centrato a Jerez nel GP di Spagna la prima vittoria di quest'anno, dominando con la sua Ducati ufficiale la sesta prova del Mondiale di MotoGP. Bagnaia, scattato in pole position dopo le qualifiche di sabato, ha fatto gara di testa dall'inizio alla fine, insidiato dal solo Fabio Quartararo su Yamaha, che tuttavia non è mai riuscito ad attaccarlo concretamente pur chiudendo sotto il secondo di distacco.

I due hanno fatto il vuoto alle loro spalle: il terzo classificato, Aleix Espargarò su Aprilia, è arrivato ben distanziato ad oltre 10 secondi, battendo in una lotta per il podio serratissima il redivivo Marc Marquez, autore di un paio di sorpassi mozzafiato, e l'altra Ducati ufficiale dell'australiano Jack Miller. Alle loro spalle la Suzuki di Mir, mentre il primo degli italiani e Enea Bastianini, ottavo con la Ducati del team Gresini davanti a Bezzecchi su VR46.

Per Bagnaia è la quinta vittoria in MotoGP, il secondo Grande Slam (pole position, vittoria della gara, giro veloce, tutta la corsa in testa dall'inizio alla fine) dopo il GP dell'Algarve dell'anno scorso. Col successo di oggi, l'alfiere della Ducati risale al quinto posto nella classifica del Mondiale, dove allunga in testa il campione del mondo Quartararo. Il francese ha ora 7 punti di vantaggio su Aleix Espargarò, con Bastianini terzo.

La top ten del GP di Spagna a Jerez:

1 F. BAGNAIA 41:00.554

2 F. QUARTARARO +0.276

3 A. ESPARGARO +10.930

4 M. MARQUEZ +12.567

5 J. MILLER +12.732

6 J. MIR +13.601

7 T. NAKAGAMI +14.860

8 E. BASTIANINI +18.458

9 M. BEZZECCHI +18.566

10 B. BINDER +19.893