Owen Jenner e Shane Richardson morti in un terribile incidente in una gara Superbike: carambola folle

A cura di Marco Beltrami

Tragedia in occasione di una gara valida per il British Superbike Championship ovvero il principale campionato motociclistico nel Regno Unito. Due piloti sono morti in seguito ad un terribile incidente avvenuto in avvio di competizione a Oulton Park, circuito nelle vicinanze di Little Budworth, Cheshire. Non c'è stato nulla da fare per Owen Jenner e Shane Richardson che hanno avuto la peggio nello schianto che coinvolto 11 piloti.

La prima curva si è rivelata dunque fatale a Jenner e Richardson, rispettivamente di 21 e 29 anni, che sono stati travolti anche dalle altre moto. Difficile ricostruire nel dettaglio la folle carambola che ha portato poi all'immediato intervento dei sanitari e alla sospensione dell'evento. In una dichiarazione ufficiale, MotorSport Vision Racing (MSVR) ha confermato la terribile notizia della scomparsa di Jenner e Richardson.

Questo il triste resoconto: "Alla partenza della gara del Campionato Britannico Supersport Quattro Group di questo pomeriggio a Oulton Park, all'uscita della prima curva, Old Hall, al primo giro, si è verificato un incidente a catena che ha coinvolto 11 piloti. La gara è stata immediatamente interrotta e sono intervenuti i soccorsi a bordo pista. A causa dell'estrema gravità dell'incidente e del continuo intervento medico, la restante parte dell'evento del Bennetts British Superbike Championship è stata annullata. Questo incidente catastrofico ha tragicamente causato il ferimento mortale di due motociclisti e gravi ferite a un altro".

Cure inutili per Jenner, che nonostante i tentativi di rianimazione presso il centro medico di Oulton Park "è morto a causa di un trauma cranico catastrofico". Per quanto riguarda Richardson, il decesso è stato ufficializzato presso il Royal Stoke University Hospital per le gravi ferite al torace. Anche il suo compagno di scuderia Tom Tunstall è in gravi condizioni, con ferite importanti a schiena e addome. Un bollettino di guerra visto che altri cinque piloti sono stati trasferiti al centro medico del circuito fortunatamente con ferite lievi. Tre corridori coinvolti invece sono rimasti miracolosamente illesi.