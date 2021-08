Omicidio direttrice circuito F1 di Spa, delitto passionale? “I 3 a cena insieme, marito sapeva già” Emergono nuovi dettagli riguardo l’omicidio della direttrice del circuito belga di Spa-Francorchamps Nathalie Maillet e della sua amante Ann Lawrence Durviaux per mano del marito della prima vittima poi suicidatosi. L’assassino era a conoscenza della relazione tra le due donne già da un mese e quella sera era a cena insieme a loro in un ristorante di Bastogne. Secondo alcuni testimoni al tavolo vi sarebbero state forti tensioni con una discussione sul futuro divorzio e la divisione dei beni che avrebbe infastidito l’uomo.

Nuovi particolari emergono riguardo al duplice omicidio della direttrice del circuito automobilistico di Spa-Francorchamps Nathalie Maillet e della sua amante Ann Lawrence Durviaux per mano di Franz Dubois, marito della prima, suicidatosi dopo aver sparato alle due donne nella notte tra sabato 14 e domenica 15 agosto a Gouvy in Lussemburgo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai media belgi, infatti, l'ipotesi del delitto passionale dovuto al fatto che l'uomo avrebbe sorpreso la moglie e l'amica a letto insieme verrebbe in realtà a cadere.

Contrariamente a quanto riportato in precedenza, si è accertato che la sera del 14 agosto Nathalie Maillet, Ann Lawrence Durviaux e Franz Dubois sono andati insieme a cena al ristorante Léo di Bastogne. Confermando dunque la versione del fratello della Durviaux secondo il quale quella cena era stata organizzata dallo stesso Franz Dubois per festeggiare il suo compleanno, quello dell'avvocato e la fine del suo matrimonio con la Maillet. Secondo la stessa fonte infatti le due donne avevano ufficializzato la loro unione a Franz Dubois un mese prima: "La loro relazione è iniziata in primavera. Avevano spiegato le cose a Franz Dubois a luglio e quest'ultimo sembrava essere d'accordo" ha detto infatti alla testata belga Sudinfo Jean-Marc Durviaux.

Quest'ultima versione è stata confermata anche dalla professoressa di psicologia e sessualità dell’Università di Bruxelles, Sandrine Detandt, amica della Durviaux che all'emittente belga Rtbf ha rivelato: "Nathalie aveva già da tempo detto a suo marito di essersi innamorata di Ann e lui ha persino incontrato quest’ultima fingendo che non gli importasse nulla".

Viene dunque a cadere l'ipotesi dall’uomo tradito che torna a casa all’improvviso, trovando sua moglie tra le braccia di un’altra, ma resta comunque in piedi l'ipotesi del delitto passionale dato che secondo diverse fonti Franz Dubois, pur avendo fatto finta di accettare la situazione, amava ancora la sua donna e non riusciva a sopportare che si fosse innamorata di un’altra. Da qui il duplice omicidio e il suicidio preceduto dalla chiamata alla polizia in cui denunciava il suo efferato crimine.

Vi è però un'altra ipotesi che viene presa in considerazione, quella cioè che sia successo qualcosa durante quella cena che avrebbe scatenato l'ira dell'uomo portandolo poi al folle gesto. Interpellato in merito, il titolare del ristorante in cui i tre hanno cenato insieme poche ore prima della tragedia ha parlato di un buon clima tra i tre protagonisti, mentre altri testimoni ascoltati dalla testata belga Sudinfo parlano invece di forti tensioni con una discussione sul futuro divorzio e la divisione dei beni che avrebbe infastidito Franz Dubois con quest'ultimo che avrebbe lasciato il ristorante da solo dopo aver pagato il conto (versione smentita dal direttore del locale secondo il quale i tre hanno lasciato il ristorante alla stessa ora intorno alle 23:00).