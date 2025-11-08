Norris vince la Sprint Race del Brasile: battuto di un soffio Kimi Antonelli, quinto Leclerc

Formula 1
Lando Norris ha vinto la Sprint Race del Brasile davanti a Kimi Antonelli, Russell e Verstappen. Leclerc quinto, Hamilton settimo. Norris incrementa la leadership nella classifica del Mondiale Piloti di F1.
A cura di Alessio Morra
Lando Norris vince la Sprint Race del Brasile davanti a uno straordinario Kimi Antonelli. Terzo Russell, poi Verstappen e Leclerc. Sesto posto per Alonso, settimo Hamilton. Un punto pure per Gasly. Piastri ritirato.

Splendida partenza di Hamilton, Piastri si ritira

La pista è umida, ha piovuto e in alcuni tratti è bagnato. Norris parte bene, Antonelli lo segue. Piastri davanti a Russell e Verstappen. Leclerc supera Stroll, mentre Hamilton è il migliore al via. Partenza da re e tre posizioni guadagnate in un giro. Poi null'altro fino all'inizio del 6° giro quando Oscar Piastri si ritira!

L'australiano tocca il cordolo bagnato e la sua McLaren diventa ingestibile. Fuori. Un altro errore in questo terribile periodo per Piastri. Pochi secondi dopo va a muro pesantemente pure Colapinto, che si ritira. Sbatte pure Hulkenberg. Entra la Safety Car, poco dopo, però, c'è bandiera rossa. Gara sospesa.

Antonelli bracca Norris

La gara riparte al 9° giro con partenza lanciata. Ci sono una serie di duelli, ma tutti mantengono la posizione. La classifica è Norris, Antonelli, Russell, Verstappen, Alonso, Leclerc, Hamilton e Stroll. Norris tiene Antonelli e Russell a bada. Verstappen si tiene ciò che ha. Mentre Alonso è nettamente più lento, ma Leclerc non riesce a superarlo.

Bortoleto sbatte, Norris vince a Interlagos

Mentre Kimi Antonelli rosicchia qualcosa a Norris, lo vede, ma non riesce a scendere sotto il secondo. Kimi arriva a soli sei decimi e lo mette nel mirino, mentre Leclerc finalmente riesce a passare Alonso e guadagna la quinta posizione. Norris vince davanti a Kimi Antonelli, mentre Bortoleto è autore di un incidente terribile. Sauber distrutta. Nessuna grande conseguenza per il pilota brasiliano.

