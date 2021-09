Nelle FP2 del GP di Aragon di MotoGP si parla italiano: volano Ducati e Aprilia. Rossi solo 19° Jack Miller piazza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP di Aragon di MotoGP. L’australiano della Ducati precede l’Aprilia di Aleix Espargarò e la Yamaha del sorprendente Cal Crutchlow. Top-10 dominata dai piloti della casa di Borgo Panigale con Zarco 4°, Martin 5°, Bagnaia 6° e Bastianini 9°. Caduta per Marc Marquez. Male Valentino Rossi che nella classifica combinata dei tempi è al 19° posto.

A cura di Michele Mazzeo

Ducati grande protagonista nella seconda sessione di prove libere del GP di Aragon, 13° round del Mondiale della MotoGP 2021. A piazzare il miglior tempo al MotorLand di Alcaniz è stato infatti Jack Miller che ha preceduto Aleix Espargaro sull'Aprilia e Cal Crutchlow migliore tra i piloti Yamaha in pista.

Altre tre le Desmosedici alle spalle del britannico con Zarco, Martin e Pecco Bagnaia che chiudono davanti al leader della classifica iridata Quartararo. Nella top-10 entra anche Enea Bastianini con la Ducati del team Avintia. Ennesima caduta stagionale invece per Marc Marquez che aveva piazzato il miglior crono nelle FP1 del mattino. Ancora male Valentino Rossi che chiude queste Libere 2 di Aragon in 18a posizione (19° nella classifica combinata dei tempi dopo le prime due sessioni). Appena dietro di lui termina Maverick Vinales che sta ancora prendendo confidenza con la sua RS-GP 21 in questo suo Gran Premio d'esordio con l'Aprilia.

MotoGP prove libere 2 GP Aragon 2021: risultati, tempi e classifica