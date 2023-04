MotoGP Spagna, Binder trionfa nella Sprint Race di Jerez. Secondo posto per Bagnaia Binder conquista il primo posto nella Sprint Race di Jerez davanti a Bagnaia.

A cura di Ada Cotugno

Binder conquista il primo posto nella Sprint Race del MotoGP di Spagna: il pilota sudafricano trionfa con un tempo di 18:07.055 davanti a Bagnaia, autore di una grande rimonta con il sorpasso decisivo ai danni di Miller a un solo giro dal termine della gara.

La gara è stata caratterizzata dall'incidente alla curva 2 del primo giro che ha coinvolto quattro piloti, tra i quali anche Morbidelli e Bezzecchi che hanno però potuto prendere alla ripresa della gara dopo la bandiera rossa.

Alla seconda ripartenza e con 11 giri da affrontare non c'è stata davvero storia in avanti: Binder ha preso il comando della Sprint Race, riuscendo a resistere agli attacchi di Miller che ha provato con insistenza a insidiare la prima posizione. Alle sue spalle Bagnaia è rimasto sempre in attesa, pronto a giocare un brutto scherzo al duo della KTM.

A metà gara Miller riesce a prendere la testa della Sprint Race soffiandola al suo compagno di squadra, ma è nel finale che le emozioni diventano più intense: Binder non molla e riesce a conquistare la prima posizione, mantenendola fino alla fine con grande forza.

Alle sue spalle poi succede di tutto, con Miller che prova a staccare Bagnaia, ma viene tradito da un piccolo errore in frenata a un giro dalla fine che concede campo libero all'italiano, finito secondo in questa Sprint Race. All'australiano non riesce il controsorpasso e deve accontentarsi così del terzo posto finale.

A caratterizzare la gara, oltre alla maxi caduta finale, c'è stata anche la caduta di Aleix Espargaro a sei giri dalla fine: il pilota dell'Aprilia aveva conquistato la pole nelle qualifiche tenute questa mattina.

Fuori dal podio invece Martin, mentre al sesto posto si piazza un super Pedrosa. Nono (e ultimo posto per la zona punti) invece Bezzecchi che resta comunque al primo posto della classifica della MotoGP, seguito a ruota da Bagnaia che adesso è distante solamente tre punti.