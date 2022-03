MotoGP, prove libere 3 del GP del Qatar: Bastianini, Bagnaia e Morbidelli in Q2. Flop Quartararo Nella terza sessione di prove libere del GP del Qatar gli italiani Morbidelli, Bagnaia e Bastianini si conquistano l’accesso diretto al Q2 delle qualifiche in questo primo appuntamento della MotoGP 2022. Delusione invece per il campione in carica Quartararo che dovrà passare dal Q1.

A cura di Michele Mazzeo

La terza e ultima sessione di prove libere del GP del Qatar regala la prima grande sorpresa del Mondiale della MotoGP 2022. Il campione in carica Fabio Quartararo non riesce a rientrare nella top-10 della classifica combinata dei tempi e dovrà quindi passare dal Q1 in qualifica. Accedono direttamente al Q2 invece ben tre italiani: a fare compagnia a Franco Morbidelli che già ieri aveva piazzato un ottimo tempo, oggi si sono aggiunti l'italiano della Ducati Pecco Bagnaia e soprattutto Enea Bastianini del Team Gresini che chiude con il miglior tempo delle FP3 che vale il quinto posto nella classifica combinata che vede in testa Alex Rins davanti a Marc Marquez e Joan Mir (grazie ai tempi fatti in FP2).

(in aggiornamento)