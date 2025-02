video suggerito

MotoGP, GP Thailandia: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio in diretta TV e streaming Stanotte con le prove libere si apre il GP della Thailandia della MotoGP 2025 che vede il Motomondiale di scena sul circuito di Buriram: ecco gli orari e dove vedere in diretta TV su Sky e in differita su TV8 le prove libere, le qualifiche, la Sprint Race e la gara del primo round stagionale della classe regina del Motomondiale ma anche di Moto2 e Moto3. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo i test la MotoGP torna in pista per il primo round del Mondiale 2025: da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo infatti il Motomondiale è di scena sul circuito di Buriram per il GP della Thailandia che apre la nuova stagione.

Il programma del primo weekend stagionale della classe regina è quello consueto: venerdì i piloti della MotoGP (ma anche di Moto2 e Moto3) vanno in pista per le prove libere (le FP1) e le pre-qualifiche (le FP2), sabato mattina poi è la volta delle Libere 3 e delle qualifiche con Q1 e Q2 mentre nel pomeriggio solo per la top-class c'è la Sprint Race, e domenica si chiude quindi con la gara che assegnerà il bottino più cospicuo di punti validi per i mondiali piloti, team e costruttori. Causa fuso orario non sono invece quelli tradizionali gli orari italiani delle varie sessioni sul circuito di Buriram così come gli orari della diretta TV e il live streaming su Sky e la trasmissione gratis in chiaro su TV8 dell'intero GP della Thailandia che si aprirà nella notte italiana.

In questo primo appuntamento stagionale, con il campione in carica, appena passato in Aprilia, Jorge Martin assente a causa delle due cadute rimediate durante la preparazione, tutti gli occhi saranno inevitabilmente puntati sulla coppia di piloti del team ufficiale della Ducati composta dai pluricampioni del mondo Pecco Bagnaia e Marc Marquez che hanno scelto di puntare sulla GP24 (la stessa che utilizzeranno dunque gli alfieri del team VR46 Morbidelli e Di Giannantonio e del team Gresini Alex Marquez e il rookie Fermin Aldeguer) per questa nuova stagione, bocciando durante i test la GP25.

Leggi anche Jorge Martin salta il GP Thailandia per infortunio: il campione della MotoGP sostituito da Savadori

Interessante inoltre sarà soprattutto vedere il debutto con Aprilia di Marco Bezzecchi e se la Yamaha confermerà quanto di buono fatto vedere nei test soprattutto con Fabio Quartararo. Grande attesa anche per le KTM di Brad Binder e del talento spagnolo Pedro Acosta, ma anche per vedere all'opera la nuova line-up del team satellite Tech3 formata da Enea Bastianini e Maverick Vinales.

Gli orari su Sky e TV8 del GP Thailandia di MotoGP a Buriram

Questi gli orari TV del GP della Thailandia del Motomondiale 2025, con la programmazione televisiva completa dell'intero weekend di gara di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito di Buriram sia per quanto riguarda Sky sia per la visione gratis in chiaro su TV8.

Venerdì 28 febbraio

03:00 – 03:35: FP1 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

03:50 – 04:30: FP1 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

04:45 – 05:30: FP1 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

07:15 – 07:50: FP2 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

08:05 – 08:45: FP2 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

09:00 – 10:00: Pre-Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

03:00 – 03:35: FP1 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 03:50 – 04:30: FP1 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 04:45 – 05:30: FP1 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 07:15 – 07:50: FP2 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 08:05 – 08:45: FP2 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 09:00 – 10:00: Pre-Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) Sabato 1 marzo

02:40 – 03:10: FP3 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

03:25 – 03:55: FP3 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

04:10 – 04:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

04:50 – 05:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

06:50 – 07:30: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

07:45 – 08:25: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

09:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

02:40 – 03:10: FP3 Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 03:25 – 03:55: FP3 Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 04:10 – 04:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo) 04:50 – 05:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8) 06:50 – 07:30: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8) 07:45 – 08:25: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8) 09:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8) Domenica 2 marzo

04:40 – 04:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

06:00: Gara Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 11:05)

07:15: Gara Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 12:20)

09:00: Gara MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 14:05)

Dove vedere il GP Thailandia della MotoGP in diretta TV e streaming

Tutti i weekend di gara del Mondiale 2025 della MotoGP saranno trasmessi in diretta TV e in live streaming da Sky. Per quanto riguarda il GP della Thailandia, che apre la nuova stagione, prove libere, qualifiche, sprint race e gara saranno trasmesse su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming sull'app SkyGo con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini. Sempre in streaming, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', sarà possibile seguire il weekend del gran premio che si terrà a Buriram anche su NOW.

Le qualifiche delle tre classi e la gara sprint della MotoGP del sabato saranno visibili in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che invece alla domenica trasmetterà in differita le gare del Gran Premio della Thailandia di Moto3 (alle ore 11:05), Moto2 (alle ore 12:20) e MotoGP (alle ore 14:05). Agli stessi orari sarà possibile seguire qualifiche e gare del primo round stagionale del Motomondiale di scena sul circuito di Buriram anche in streaming gratis sul sito tv8.it.