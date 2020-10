Nel prossimo fine settimana la MotoGP farà tappa a Le Mans. Nel prossimo week end su questo storico circuito infatti andrà in scena il GP di Francia, nono appuntamento del Mondiale 2020. Tutti i piloti che scenderanno in pista conoscono dunque bene le difficoltà e i punti critici del tracciato transalpino, un tracciato che secondo i tecnici Brembo (fornitore ufficiale degli impianti frenanti di tutte le squadre della top-class) rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni (difficoltà 3 in una scala che va da 1 a 5), il meno impegnativo di quest'anno insieme a Misano Adriatico e Cheste.

Il tracciato di Le Mans

Il tracciato su cui si disputerà il GP di Francia, il circuito Bugatti di Le Mans, infatti presenta 14 curve di cui 9 a destra. In ogni giro i piloti useranno i freni nove volte per un totale di 31 secondi, un valore non da poco considerando che si tratta della seconda pista più corta del Mondiale 2020 (il record sul giro stabilito dal francese Johann Zarco nel 2018 è di 1:31.185). L’impianto frenante sarà in funzione per il 34 per cento della gara, la stessa percentuale raggiunta anche Jerez e Misano Adriatico.

In otto delle nove frenate della pista francese i piloti sono soggetti ad una decelerazione di almeno 1 g: in 5 di queste il valore non è inferiore a 1,2 g. Sono invece 3 le curve in cui la pressione dell’impianto frenante supera i 10 bar. Altissimo è infine il carico complessivo sulla leva del freno esercitato da ciascun pilota dalla​ partenza all’arrivo: 975 kg.

La frenata più impegnativa del GP Francia ​​ ​

Delle nove frenate del circuito di Le Mans solo due sono classificate come impegnative per i freni, cinque sono considerate di media difficoltà e le restanti due scarsamente impegnative. La staccata più dura per la MotoGP è alla nona curva: le moto passano da 295 km/h a 108 km/h grazie ad un’azione sui freni di 4,5 secondi mentre la pressione del liquido freni arriva a 13,6 bar. I piloti esercitano un carico di 6,4 kg sulla leva del freno, subiscono una decelerazione di 1,5 g e nel frattempo percorrono 239 metri.