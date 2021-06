Le prove libere 3 del Gran Premio di Catalogna di MotoGP si sono concluse con il miglior tempo di Franco Morbidelli. Il pilota della Petronas Yamaha ha fatto meglio di tutti proprio in extremis, superando il precedente primato fatto registrare dal leader della classifica mondiale Quartararo. Sul tracciato di Barcellona nella Fp3 risultato superlativo anche per Valentino Rossi, che ha collezionato un po' a sorpresa il 10° tempo, qualificandosi così per le Q2.

Franco Morbidelli super nella sessione di prove libere 3 del Gran Premio di Catalogna di MotoGP. Il pilota italiano nel finale ha collezionato il miglior tempo, scavalcando Fabio Quartararo. "Morbido" ha chiuso in 1:38.929, anticipando così il francese che guarda tutti dall'altro nella classifica iridata. Terzo tempo per Oliveira con la Red Bull KTM Factory Racing. Menzione speciale per Valentino Rossi, che si è messo alle spalle i cattivi segnali di ieri quando aveva chiuso le FP2 con il 19° posto.

Il "dottore" grazie ad un ultimo giro eccezionale, ha ottenuto il 10° tempo, chiudendo a poco più di due decimi dal compagno di scuderia Morbidelli. Una soddisfazione enorme per la Yamaha Petronas che ha esultato all'interno del box: Rossi infatti grazie a questo risultato, ha strappato il pass per le Q2, proprio come il leader delle FP3. Un raggio di luce, e un segnale d'ottimismo in vista del prosieguo della stagione, dopo un inizio tutt'altro che semplice. Buone notizie anche per Pecco Bagnaia che con la sua Ducati ha ottenuto il quarto tempo. Ancora male Marc Marquez, che paga una condizione fisica ancora non eccezionale: 14° tempo per lui e niente accesso in Q2.