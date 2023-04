MotoGP GP Americhe 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio delle Americhe della MotoGP 2023 di scena sul circuito di Austin dal 14 al 16 aprile: il programma con date e orari delle sessioni in pista e le caratteristiche del tracciato texano su cui si correrà il terzo round del Motomondiale.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo una settimana di pausa la MotoGP torna in pista per il terzo appuntamento del Mondiale 2023: da venerdì 14 a domenica 16 aprile infatti il Motomondiale è di scena sul circuito del COTA di Austin per il GP delle Americhe. Il programma del terzo weekend stagionale della classe regina segue il nuovo format: il venerdì i piloti della MotoGP (ma anche di Moto2 e Moto3) scendono in pista per le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), il sabato mattina poi è la volta delle Libere 3 e delle qualifiche mentre nel pomeriggio, solo per la top-class c'è la Sprint Race, la domenica come da tradizione si chiude con la gara che assegnerà il bottino più cospicuo di punti iridati.

Causa fuso orario, gli orari delle varie sessioni sulla pista texana non saranno quelli canonici, mentre il palinsesto non sarà modificato per quanto riguarda la diretta TV e il live streaming su Sky e la trasmissione gratis in chiaro su TV8. Tanti i temi che infuocano il paddock della MotoGP alla vigilia del GP delle Americhe dove si arriva con un inedito leader della classifica iridata dopo che Marco Bezzecchi, grazie alla vittoria in Argentina, ha scavalcato in vetta il campione in carica Pecco Bagnaia caduto a Termas de Rio Hondo. Diversi i piloti che arrivano ad Austin in condizioni fisiche da verificare: su tutti Miguel Oliveira, mentre Marc Marquez (che ancora attende di sapere se deve scontare o meno la penalità di due long lap penalty nella prossima gara) ha dato ancora forfait per problemi fisici così come Enea Bastianini (vincitore qui lo scorso anno).

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP delle Americhe della MotoGP 2023 si aprirà venerdì 14 aprile alle ore 17:45 (ora italiana) con la prima sessione di prove libere che durerà 45 minuti. Le Libere 1 della classe regina sul circuito di Termas de Rio Hondo saranno precedute dalle FP1 di Moto3 (dalle 16:00 alle 16:35) e da quelle della Moto2 (dalle 16:50 alle 17:30). In serata i piloti della classe regina torneranno sulla pista di Austin per le FP2 (che durano un'ora e dopo le quali si stilerà la classifica cumulativa dei tempi) il cui inizio è in programma quando in Italia saranno le ore 22:00. Anche in questo caso prima ci sarà la seconda sessione di prove libere della classe di minor cilindrata (alle 20:15) e quella della classe di mezzo (alle 21:05).

Le qualifiche al sabato

L'azione sul Circuit of the Americas di Austin per i piloti della MotoGP riprenderà poi sabato 15 aprile alle ore 17:10 (ora italiana) quando va in scena la mezzora di prove libere che precede le qualifiche che inizieranno invece alle ore 17:50 con la Q1 e proseguiranno con la Q2 a partire dalle 18:15 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza della Sprint Race e della gara del GP delle Americhe. Per la Moto3 e la Moto2 invece le FP3 cominciano rispettivamente alle 15:40 e alle 16:25 e le qualifiche alle 19:50 e alle 20:45.

La Sprint Race al sabato sera

Nella serata italiana di sabato 14 aprile sul circuito di Austina andrà in scena la terza Sprint Race stagionale della MotoGP. La partenza della mini-gara da 10 giri del GP delle Americhe che assegna i punti iridati ai primi nove classificati è fissata infatti quando in Italia saranno le ore 22:00.

La gara di domenica

L'atto conclusivo del weekend del GP delle Americhe, terzo round del Mondiale della MotoGP 2023, andrà in scena domenica 16 aprile con la gara integrale che assegna il maggior numero di punti iridati. Il warm-up è alle 16:45 mentre la partenza della gara della classe regina sul circuito di Austin è fissata alle ore 21:00. Questo difatti l'orario italiano in cui i piloti della della top class scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato texano per disputare la terza gara stagionale. Alle 18:00 invece il via della gara della Moto3 e alle 19:15 la partenza della corsa della Moto2.

Il circuito di Austin

Anche quest'anno ad ospitare il GP delle Americhe della MotoGP sarà il circuito di Austin. Quello texano è un tracciato di 5,5chilometri, con 9 curve a destra, 11 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 1200 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il Circuit of The Americas (COTA) è un tracciato mediamente impegnativo per i freni: le frenate sono dieci per un totale di 37 secondi al giro. Delle dieci frenate tre sono considerate altamente impegnativa per i freni, tre sono di media difficoltà mentre le restanti quattro sono scarsamente impegnative. La staccata alla curva 12 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 339 km/h ed entrano in curva a 65 km/h dopo 6,8 secondi di decelerazione.

Per la gara della MotoGP ad Austin sono previsti 20 giri dopo il via e il totale che raggiungeranno i piloti in pista sarà di 110,2 km. Il record della pista sul giro secco appartiene a Jorge Martin che lo scorso anno su questo tracciato in qualifica ha fermato il cronometro sul 2'02″039 mentre a far segnare il giro più veloce di sempre in gara è stato Enea Bastianini che nella corsa del 2022 ha percorso l'intero tracciato in 2″03.521. A conquistare il maggior numero di vittorie al COTA, con ben sette successi nelle nove volte in cui la MotoGP ha corso ad Austin, è invece Marc Marquez che però quest'anno non potrà migliorare il suo score.