MotoGP, gli orari di qualifiche e gara sprint del GP Giappone su TV8 e Sky: dove vederla in TV e streaming Domani mattina si disputano le qualifiche e la gara sprint del GP del Giappone della MotoGP 2024: gli orari e dove vedere l'azione in pista a Motegi in diretta TV e live streaming su TV8 e Sky.

A cura di Michele Mazzeo

Domani mattina la MotoGP 2024 torna in pista sul circuito di Motegi per le Qualifiche e la Gara Sprint del GP del Giappone. Si riparte dal successo di Jorge Martin a Mandalika con Pecco Bagnaia finito a -21 dallo spagnolo del team Pramac nella classifica iridata.

Nelle prequalifiche ad impressionare tutti è stato Brad Binder che con la sua KTM ha preceduto le Ducati di Marc Marquez, Jorge Martin, Enea Bastianini e Pecco Bagnaia, tra le quali si sono inseriti anche Pedro Acosta con la GasGas e Maverick Vinales con l'Aprilia.

Insieme a loro a staccare il pass diretto per la Q2 di domani mattina sono stati gli altri piloti in sella ad una Desmosedici Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Tutti gli altri invece si giocheranno nel Q1 gli ultimi due posti rimasti per la fase più calda della qualifica. Le Qualifiche e la Sprint Race del GP del Giappone di domani mattina si potranno vedere in diretta TV e in live streaming in chiaro su TV8 e, solo per gli abbonati, su Sky o NOW.

Gli orari TV del GP Giappone di MotoGP: a che ora iniziano qualifiche e gara sprint a Motegi

Il programma del sabato del GP del Giappone della MotoGP 2024 prevede che alle ore 03:10 (ora italiana) ci siano le ultime prove libere della classe regina. Alle ore 03:50 iniziano invece le qualifiche con Q1 e Q2 che determineranno la pole position e la griglia di partenza per la Sprint Race e la gara della domenica.

La partenza della gara sprint da 12 giri del Gran Premio del Giappone della MotoGP 2024 è invece fissata alle ore 08:00 (ora italiana). Questi dunque gli orari della diretta TV su Sky e TV8 per qualifiche e gara sprint della classe regina del Motomondiale che vanno in scena sabato 5 ottobre sul tracciato di Motegi.

GLI ORARI SU TV8 E SKY

Sabato 5 ottobre

03:10 – 03:40: FP3 MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

03:50 – 04:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

08:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

Qualifiche e sprint race MotoGP, dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Le qualifiche e la sprint race del GP del Giappone della MotoGP saranno trasmesse in diretta TV da Sky ai canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). Gli abbonati potranno inoltre vederle in live streaming su Sky Go e, per chi ha sottoscritto il ‘Pass Sport', anche su NOW.

Le Qualifiche e la Sprint Race del GP del Giappone della MotoGP inoltre saranno trasmesse in diretta TV anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su tv8.it.