video suggerito

MotoGP, gli orari della gara sprint del GP Thailandia su TV8 e Sky: dove vederla in TV e streaming Oggi si disputa la gara sprint del GP della Thailandia della MotoGP 2025: gli orari e dove vedere l’azione in pista a Buriram in diretta TV e live streaming su TV8 e Sky. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi comincia di fatto la MotoGP 2025: la classe regina inizia il nuovo campionato sul circuito di Buriram con la Gara Sprint del GP della Thailandia che assegnerà i primi punti iridati della stagione e che vedrà i piloti impegnati nei primi veri duelli ruota a ruota in pista dell'anno.

Nelle pre-qualifiche ad impressionare sono stati i fratelli Marquez con Alex che ha preceduto Marc (che era stato invece il più veloce nelle prime libere). Loro due e Franco Morbidelli sono apparsi infatti gli unici piloti in sella ad una Ducati a trovare fin qui il giusto feeling con la pista (Pecco Bagnaia ha faticato al venerdì) e questo ha permesso di avere una maggiore varietà di costruttori nelle prime posizioni della griglia di partenza di questa sprint.

La Sprint Race del GP della Thailandia di oggi si potrà vedere in diretta TV e in live streaming in chiaro su TV8 e, solo per gli abbonati, su Sky o NOW.

Gli orari TV del GP Thailandia di MotoGP: a che ora inizia la gara sprint a Buriram

La partenza della gara sprint da 13 giri del Gran Premio della Thailandia della MotoGP 2025 è fissata alle ore 09:00 (ora italiana). Questi dunque l'orario della diretta TV su Sky e TV8 della gara sprint della classe regina del Motomondiale che apre il nuovo campionato e che va in scena oggi sul tracciato di Buriram.

GLI ORARI SU TV8 E SKY

Oggi

09:00: Sprint Race MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8)

Sprint race MotoGP del GP della Thailandia, dove vederla

La sprint race del GP della Thailandia della MotoGP 2025 sarà trasmessa in diretta TV da Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208). Gli abbonati potranno inoltre vederla in live streaming su Sky Go e, per chi ha sottoscritto il ‘Pass Sport', anche su NOW.

La Sprint Race del GP della Thailandia della MotoGP inoltre saranno trasmesse in diretta TV anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su tv8.it.