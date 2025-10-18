MotoGP Australia, gli orari TV della gara su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Domani la MotoGP torna in pista sul circuito di Phillip Island per il GP Australia. Il gran premio è in programma domenica 19 ottobre alle ore 5:00 italiane. Ecco gli orari tv della diretta su Sky e della differita in chiaro su TV8.

Domani mattina la MotoGP torna in pista sul circuito di Phillip Island per il GP d'Australia, il 19esimo Gran Premio del Motomondiale 2025. Dopo le qualifiche e la gara sprint, i piloti si daranno battaglia per il podio nella gara in programma domenica 19 ottobre. Partenza programmata per le ore 5:00 a causa del fuso orario, con diretta TV e streaming su Sky con la differita in chiaro su TV8 a partire dalle 14:05.

Assente il già campione del mondo Marc Marquez e il campione in carica Jorge Martin, saranno soprattutto i loro compagni di squadra Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi (che però dovrà scontare la penalità di doppio long lap penalty che si porta dietro da Mandalika), insieme ad Alex Marquez, Pedro Acosta e Fabio Quartararo, i protagonisti più attesi di questa diciannovesima gara lunga della stagione. Ecco tutte le informazioni sulla gara del GP Australia con il programma di domani.

MotoGP Australia, gli orari TV della gara su TV8 e Sky

Questi gli orari TV del GP d'Australia del Motomondiale 2025, con la programmazione televisiva completa delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 sul circuito di Phillip Island sia per quanto riguarda Sky sia per la visione gratis in chiaro su TV8.

Domenica 19 ottobre

00:40 – 00:50: Warm Up MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

02:00: Gara Moto3 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 11:05)

03:15: Gara Moto2 (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 12:20)

05:00: Gara MotoGP (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su TV8 alle ore 14:05)

Dove vedere il GP Australia della MotoGP in diretta TV e streaming

La gara del GP d'Australia della MotoGP sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming da Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming sull'app SkyGo con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Sempre in streaming, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', sarà possibile seguire la gara della MotoGP in diretta anche su NOW.

Le corse delle tre classi del Motomondiale di scena domani a Phillip Island si possono vedere anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che trasmetterà in differita le gare del Gran Premio d'Australia di Moto3 (alle ore 11:05), Moto2 (alle ore 12:20) e MotoGP (alle ore 14:05). Agli stessi orari sarà possibile seguire le gare del round stagionale del Motomondiale sul circuito australiano anche in streaming gratis sul sito tv8.it.