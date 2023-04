MotoGP 2023, oggi le prove libere del GP Americhe in diretta: orari e dove vederle in TV Oggi con le sessioni di prove libere si apre il programma del GP delle Americhe della MotoGP 2023: ecco gli orari di Fp1, Fp2 e Fp3 delle tre classi del Motomondiale sul circuito di Austin e dove vederle in diretta TV.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la prima settimana di pausa del Motomondiale 2023, oggi la MotoGP torna in pista sul circuito di Austin dove prende ufficialmente il via il weekend del GP delle Americhe. Il terzo appuntamento stagionale si apre con le prime sessioni di prove libere (FP1 e FP2) in programma oggi nel tardo pomeriggio e in serata. A causa del fuso orario infatti gli orari italiani delle varie sessioni di prove libere della MotoGP (ma anche di Moto2 e Moto3) sulla pista texana non saranno quelli canonici. Le prove libere del GP delle Americhe sono trasmesse in diretta TV e in live streaming in esclusiva da Sky mentre non è possibile vederle in chiaro gratis su TV8, nemmeno in differita.

In questo terzo appuntamento stagionale tutti gli occhi saranno puntati ancora una volta sul campione in carica Pecco Bagnaia e la sua Ducati che dovranno però vedersela con l'alfiere del Team VR46 Marco Bezzecchi che arriva ad Austin da leader del Mondiale dopo la vittoria in Argentina. Già oggi sarà interessante capire chi potrà lottare con i due eredi di Valentino Rossi sulla pista texana e quali sono le condizioni fisiche del rientrante Miguel Oliveira mentre non non ci saranno gli infortunati Marc Marquez, Enea Bastianini e Pol Espargarò che saranno rispettivamente sostituiti da Stefan Bradl, Michele Pirro e Jonas Folger in questo GP delle Americhe.

Prove libere MotoGP oggi GP Americhe, gli orari TV di libere 1, 2 e 3

Le prove libere della MotoGP del Gran Premio delle Americhe iniziano alle ore 17:45 (ora italiana) con le FP1. In virtù del fuso orario, gli orari TV non coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito di Austin. L'inizio delle Libere 1 è difatti fissato alle ore 17:45 italiane, cioè quando in Texas saranno le 10:45. Le FP2, che quest'anno durano un'ora e non più 45 minuti, invece andranno in scena quando in Italia saranno le ore 22:00 (le 15 locali). Alle ore 17:10 di sabato 15 aprile invece avrà inizio la terza e ultima sessione di libere che precede le qualifiche.

Ecco il programma completo con gli orari delle prove libere del GP delle Americhe del Motomondiale 2023:

Venerdì 14 aprile

Prove libere 1 Moto3: 16:00 – 16:35

Prove libere 1 Moto2: 16:50 – 17:30

Prove libere 1 MotoGP: 17:45 – 18:30

Prove libere 2 Moto3: 20:15 – 20:50

Prove libere 2 Moto2: 21:05 – 21:45

Prove libere 2 MotoGP: 22:00 – 23:00

Prove libere 1 Moto3: 16:00 – 16:35 Prove libere 1 Moto2: 16:50 – 17:30 Prove libere 1 MotoGP: 17:45 – 18:30 Prove libere 2 Moto3: 20:15 – 20:50 Prove libere 2 Moto2: 21:05 – 21:45 Prove libere 2 MotoGP: 22:00 – 23:00 Sabato 15 aprile

Prove libere 3 Moto3: 15:40 – 16:10

Prove libere 3 Moto2: 16:25 – 16:55

Prove libere 3 MotoGP: 17:10 – 17:40

MotoGP oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 ad Austin

Le prove libere del GP delle Americhe della MotoGP 2023 sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della classe regina del Motomondiale di scena sul circuito di Austin sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini. Gli abbonati possono inoltre guardare le prove libere della MotoGP anche in live streaming tramite l'app SkyGo. La visione delle Libere è disponibile, previo acquisto del "Pass Sport", anche su NOW. Le sessioni di prove libere del GP delle Americhe della MotoGP invece non sono trasmesse gratis in chiaro su TV8, nemmeno in differita.

Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio delle Americhe della MotoGP 2023: