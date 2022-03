MotoGP 2022, gli orari TV su Sky e TV8 del GP del Qatar a Losail Ricomincia la MotoGP con il primo gran premio del Qatar a Losail. Gli orari e la programmazione TV su Sky e TV8 nel primo weekend del Motomondiale: dove vedere MotoGP, Moto2 e Moto3 in TV e streaming.

A cura di Michele Mazzeo

Tutto pronto per l'inizio del Motomondiale 2022 che nel week end fa tappa a Losail per il primo appuntamento stagionale. Da venerdì 4 a domenica 6 marzo sul Losail International Circuit è infatti in programma il GP del Qatar che apre la stagione della MotoGP, la prima dopo il ritiro di Valentino Rossi. Qui tutte le informazioni necessarie per seguire in TV su Sky e TV8 il primo fine settimana di gara dell'anno della top-class, della Moto2 e della Moto3.

Grande attesa dunque per la prima stagionale della MotoGP: i riflettori saranno puntati principalmente sul campione del mondo in carica Fabio Quartararo (che dopo i test è apparso deluso dalla nuova M1 messagli a disposizione dalla Yamaha) ma anche sull'otto volte iridato Marc Marquez che torna in pista, a bordo di una Honda che ha fin qui ben impressionato, dopo aver superato i problemi agli occhi che lo avevano frenato nella parte finale della passata stagione.

Tra i protagonisti più attesi anche l'italiano della Ducati Pecco Bagnaia pronto ad inserirsi nella lotta per il titolo Mondiale. Attesa anche per vedere per vedere all'opera i due team italiani al debutto nella classe regina: il Team Gresini del compianto Fausto (con Bastianini e Di Giannantonio come piloti) e il Team VR46 di proprietà di Valentino Rossi (che schiera suo fratello Luca Marini e il rookie Marco Bezzecchi) entrambi motorizzati dalla casa di Borgo Panigale. Da tenere sotto attenta osservazione anche l'Aprilia che con Aleix Espargaro e Maverick Vinales si candida al ruolo di outsider in questo Mondiale 2022.

MotoGP su Sky, orari TV della diretta del GP Qatar a Losail

Andiamo quindi a vedere cosa ci riserva il programma del GP del Qatar 2022, con tutti gli orari e il palinsesto nel dettaglio di tutte le sessioni in pista di MotoGP, Moto3 e Moto2. L'intero fine settimana di gara che si apre venerdì con le prove libere e si chiude domenica 6 marzo con le gare sarà trasmesso in diretta TV e in live streaming su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). Si potrà vedere tutto anche in streaming sulle app di SkyGo e DAZN o, previo acquisto del ticket, su NOW.

Venerdì 4 marzo: prove libere

Moto3

Libere 1: 9:50 – 10:30

Libere 2: 14:10 – 14:50

Libere 1: 10:45 – 11:25

Libere 2: 15:05 – 15:45

Libere 1: 11:40 – 12:25

Libere 2: 16:00 – 16:45

Sabato 5 marzo: qualifiche

Moto3

Libere 3: 9:25 – 10:05

Qualifiche: 13:30 – 14:10

Libere 3: 10:20 – 11:00

Qualifiche: 14:25 – 15:05

Libere 3: 11:15 – 12:00

Libere4: 15:20 – 15:50

Qualifiche: 16:00 – 16:40

Domenica 6 marzo: gara

Moto3

Warm Up: 11:00 – 11:10

Gara: 13:00

Warm Up: 11:20 – 11:30

Gara: 14:20

Warm Up: 11:40 – 12:00

Gran Premio: 16:00

Gli orari su TV8 del GP Qatar di MotoGP, la programmazione in chiaro

Niente diretta TV in chiaro per il primo appuntamento del Mondiale della MotoGP 2022. Le qualifiche e le gare del GP del Qatar di scena a Losail sabato 5 e domenica 6 marzo infatti verranno trasmesse in TV in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma soltanto in differita. Questi gli orari:

Sabato 5 marzo

Ore 18:45 – Sintesi qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) in differita in chiaro su TV8

Ore 21:00 – Gara della MotoGP in chiaro su TV8 in differita

Le caratteristiche del circuito di Losail

Ad ospitare il GP del Qatar che aprirà il Mondiale della MotoGP 2022 sarà il circuito di Losail situato a poca distanza da Doha. È un tracciato di 5,4 chilometri, con 10 curve a destra, 6 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 1068 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Losail è un tracciato mediamente impegnativo per i freni: le frenate sono tredici per un totale di 40 secondi al giro. Delle tredici frenate solo tre sono considerate altamente impegnativa per i freni, quattro sono di media difficoltà mentre le restanti sei sono scarsamente impegnative. La staccata alla curva 1 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 346 km/h ed entrano in curva a 102 km/h dopo 5 secondi di decelerazione in cui percorrono 258 metri.

Per la gara della MotoGP a Losail sono previsti 22 giri dopo il via e il totale che raggiungeranno i piloti in pista sarà di 118,4 km. Il record della pista appartiene a Pecco Bagnaia che lo scorso anno su questo tracciato in qualifica ha fermato il cronometro sull'1'52″772.