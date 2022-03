MotoGP oggi in TV, gli orari del GP Qatar su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming

Oggi alle ore 16 sul circuito di Losail prende il via la gara del GP del Qatar che apre il Mondiale della MotoGP 2022. La prima corsa stagionale della classe regina del Motomondiale si può vedere in diretta TV su Sky e in chiaro in differita su TV8. Si comincia alle ore 16:00 (ora italiana). Questo l'orario in cui i piloti, dopo il giro di formazione, possono lasciare la griglia di partenza del circuito di Losail e dare il via alla gara che apre il calendario del Motomondiale 2022.

La gara del GP di Qatar della MotoGP 2022 è trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. La prima gara del dopo Valentino Rossi si può seguire anche in live streaming sia tramite SkyGo che, previo acquisto del "pass sport", su NOW. Inoltre è possibile vedere la gara della MotoGP in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 21.