Andrea Migno vince al fotofinsh in Qatar, l’Italia inizia alla grande il Mondiale di Moto 3 L’italiano Andrea Migno ha vinto la gara di Moto3 del Qatar. Migno ha vinto in volata con Sergio Garcia.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale 2022 inizia con un successo per l'Italia. Un successo fantastico per Andrea Migno che con sagacia ha battuto al fotofinish lo spagnolo Sergio Garcia, beffato per pochissimi millesimi. Per il centauro di Cattolica questo è il secondo successo della carriera, e con il trionfo di Losail è pure leader del campionato.

Non era tra i favoriti ma è riuscito a ottenere una vittoria davvero splendida Migno che è stato sempre tra i primi, e non si è arreso quando il giapponese Sasaki si è portato avanti di oltre tre secondi. L'azzurro è rimasto lì, a battagliare in un gruppetto molto folto che poco dopo metà gara ha perso lo spagnolo Jaume Masia. Il nipponico intanto pian piano ha perso terreno e a causa di problemi tecnici ha dovuto cedere il passo a tutto il gruppone. Migno così si è messo davanti, con grande intelligenza ha evitato gli attacchi degli avversari che nonostante il gioco delle scie non sono riusciti a superarlo.

Negli ultimi due giri erano quattro i piloti in lotta per il successo nella gara inaugurale e per il podio, Migno era braccato da Garcia, Oncu e Toba. Una lotta aspra tra il turco e lo spagnolo permette all'italiano di guadagnare terreno, non sono decimi decisivi, ma sono importanti. Sergio Garcia, omonimo del grande golfista, cerca in ogni modo di passare l'italiano, che però non gli concede la scia, sul rettilineo si sposta e così i due piloti arrivano sul traguardo distanti ma vicinissimi. Formano due rette parallele fino al traguardo, si impone Migno.

Il pilota classe 1996 torna al successo dopo quattro anni e mezzo e sale sul podio per la decima volta in carriera e al termine della gara ha ringraziato tutti quelli che lo hanno sempre appoggiato, e pure Valentino Rossi: "Vittoria incredibile, devo ringraziare il team per il grande lavoro che abbiamo fatto. Sono felicissimo, non ci credo ancora! Ringrazio la mia famiglia e chi ha creduto in me, per primo Valentino Rossi".