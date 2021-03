Conclusa anche la seconda sessione di prove libere del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2021 della MotoGP. Con l'asfalto più gommato e una temperatura minore rispetto alle FP1, a piazzare il miglior tempo in queste FP2 è stato Jack Miller che con la Ducati ufficiale nel suo giro più veloce ha fermato il cronometro sull'1:53.387. L'australiano ha preceduto di appena 35 millesimi il compagno di squadra Pecco Bagnaia.

Terzo tempo per Fabio Quartararo con la Yahama ufficiale che chiude davanti alla Desmosedici del team Pramac guidata da Johann Zarco. Quinto posto per Alex Rins con la prima delle Suzuki (solo 11° invece il campione in carica Joan Mir) che fa meglio delle altre M1 di Maverick Vinales (6°) e Franco Morbidelli (7°). Nono tempo come al mattino per Valentino Rossi che con l'altra Yamaha del Team Petronas termina la sua prova con 487 millesimi di ritardo rispetto al miglior tempo di giornata fatta segnare da Jack Miller.

MotoGP GP Qatar 2021: risultati e tempi delle FP2