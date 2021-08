MotoGP 2021, gli orari TV su TV8, Sky e DAZN del GP Austria a Spielberg Tutte le informazioni su programma e orari del GP Austria del Mondiale MotoGP 2021, undicesimo Gran Premio stagionale, con data e ora di inizio di prove libere, qualifiche e gara e la programmazione TV di Sky, TV8 e DAZN. Ecco come e dove vedere da venerdì 13 a domenica 15 agosto in diretta, in differita e in streaming prove libere, qualifiche e gara sul circuito di Spielberg. In pista anche le classi Moto 2 e Moto 3.

A cura di Michele Mazzeo

La MotoGP torna subito in pista per il back-to-back sul circuito di Spielberg. A pochi giorni dal GP di Stiria, da venerdì 13 a domenica 15 agosto 2021 i piloti del Motomondiale tornano a sfidarsi sul tracciato del Red Bull Ring per il GP d'Austria, undicesimo appuntamento stagionale. Favorito d'obbligo il rookie della Ducati Pramac Jorge Martin che domenica scorsa su questo stesso circuito ha conquistato la sua prima vittoria nella classe regina dopo esser partito dalla pole position. Occhi puntati anche sul leader della classifica iridata Fabio Quartararo che vorrà tornare al successo dopo il terzo posto nel GP di Stiria e allungare ulteriormente in graduatoria sui più immediati inseguitori Johann Zarco (Pramac Racing), Joan Mir (Suzuki) e l'italiano Pecco Bagnaia (Ducati). Non ci sarà invece Maverick Vinales sospeso dalla Yamaha per motivi disciplinari.

Immediata occasione di riscatto per i due plurititolati in griglia di partenza con Marc Marquez reduce dall'anonimo 8° posto nel GP di Stiria e Valentino Rossi, alla seconda gara dopo l'annuncio del suo ritiro al termine della stagione, che vorrà fare meglio del 13° posto in quella che sarà l'ultima gara di MotoGP in Austria della carriera. Ecco il programma e gli orari di diretta TV e live streaming su TV8, Sky e DAZN per seguire il weekend del GP d'Austria 2021 di MotoGP.

MotoGP su Sky e DAZN, orari TV della diretta al GP Austria

La programmazione completa del GP d'Austria dalle prove libere da venerdì 13 agosto alle gare di domenica 15 agosto, con in pista MotoGP, Moto2 e Moto3, sarà trasmessa in diretta TV sul canale Sky Sport MotoGP (numero 208 del satellite) e in live streaming sull'app di SkyGo. Tutti gli appuntamenti del week end austriaco del Motomondiale si potranno vedere in streaming anche sulla piattaforma online DAZN e, previo acquisto del ticket, su NOW.

Venerdì 13 agosto: prove libere

Moto3

Libere 1: 9:00 – 9:40

Libere 2: 13:15 – 13:55

Libere 1: 10:55 – 11:40

Libere 2: 15:10 – 15:55

Libere 1: 9:55 – 10:40

Libere 2: 14:10 – 14:55

Sabato 14 agosto: qualifiche

Moto3

Libere 3: 9:00 – 9:40

Qualifiche: 12:35 – 13:15

Libere 3: 10:55 – 11:35

Qualifiche: 15:10 – 15:50

Libere 3: 9:55 – 10:40

Libere 4: 13:30 – 14:00

Qualifiche: 14:10 – 14:50

Domenica 15 agosto: gara

Moto3

Warm Up: 8:40 – 9:00

Gara: 11:00

Warm Up: 9:10 – 9:30

Gara: 12:20

Warm Up: 9:40 – 10:00

Gran Premio: 14:00

Orari TV8 Gp Austria in differita, la programmazione in chiaro

Il GP d'Austria a Spielberg, undicesimo round del Motomondiale 2021, sarà visibile in TV anche in chiaro ma in differita su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Le gare di Moto2, Moto3 e MotoGP si potranno vedere a partite dalle ore 16:30. Le qualifiche del sabato di tutte le classi, invece, saranno trasmesse in sintesi a partire dalle ore 15:30.

Sabato 14 agosto

Ore 15:30 – Sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP in differita su TV8

Ore 16:30 – Gara Moto3 in differita su TV8

Ore 17:45 – Gara Moto2 in differita su TV8

Ore 19:30 – Gara MotoGP in differita su TV8

Le caratteristiche del circuito di Spielberg

Il circuito di Spielberg su cui si svolgerà il GP d'Austria di MotoGP 2021 è lungo 4,3 chilometri ed è caratterizzato da ben dieci curve, di cui tre a sinistra e sette a destra. La larghezza della pista è di 13 metri, mentre il rettilineo più lungo misura 626 metri. Il GP d'Austria dello scorso anno è stato vinto da Andrea Dovizioso, ma l'ultimo pilota a vincere su questo tracciato in MotoGP è stato lo spagnolo Jorge Martin che domenica scorsa ha trionfato nel GP di Stiria.