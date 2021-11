MotoGP 2021, gli orari TV su TV8, Sky e DAZN del GP Algarve a Portimao Tutte le informazioni sul GP dell’Algarve a Portimao, penultimo gran premio del Mondiale di MotoGP 2021: orari delle sessioni in pista e programmazione TV di TV8, SKY e DAZN del weekend di gara. Ecco dove vedere dal 5 al 7 novembre in diretta, in differita, in chiaro e in streaming prove libere, qualifiche e gara sul tracciato portoghese. In pista da oggi anche Moto 2 e Moto 3.

A cura di Michele Mazzeo

Da oggi, venerdì 5 novembre, fino a domenica 7 novembre la MotoGP torna a far tappa sul circuito di Portimao, in Portogallo, per il GP dell'Algarve, penultimo appuntamento stagionale per il Motomondiale 2021. In pista ci saranno anche Moto2 e Moto3. Qui tutte le informazioni necessarie per vedere in TV su Sky e TV8 e in live streaming su DAZN il fine settimana lusitano della classe regina e delle due classi di minor cilindrata.

Con Fabio Quartararo che ha già ipotecato il titolo piloti nell'ultimo round di Misano, a Portimao a tenere banco è soprattutto la lotta tra Ducati e Yamaha per la classifica Costruttori con la casa italiana che arriva in Portogallo con 12 punti di vantaggio su quella giapponese. Ad essere di nuovo protagonisti dunque potrebbero essere ancora una volta il neo-campione del mondo e Pecco Bagnaia, che già avevano animato la prima gara stagionale sul circuito di Portimao.

Non ci sarà invece Marc Marquez che, reduce da due successi consecutivi, è stato costretto a dare forfait dopo una brutta caduta in allenamento, mentre Valentino Rossi, messa da parte l'idea di ritirarsi anticipatamente dopo le emozioni di Misano, sarà presente e andrà a caccia di un buon risultato in quella che è la sua penultima gara della carriera da pilota MotoGP. Punti in palio ancora più importanti per quel che riguarda Moto2 e Moto3 dove ancora il titolo pilota non è stato assegnato: nella classe di mezzo sarà lotta tra i compagni di squadra Gardner e Raul Fernandez, mentre in quella di minor cilindrata il talento spagnolo Pedro Acosta tenterà di azzerare le chance di rimonta dell'italiano Dennis Foggia.

MotoGP su Sky e DAZN, orari TV della diretta del GP Algarve a Portimao

Di seguito l'intero programma del GP dell'Algarve, con tutti gli orari in cui i piloti scenderanno in pista a Portimao: dalle prove libere di venerdì 5 novembre alle gare di MotoGP, Moto3 e Moto2 di domenica 7 novembre. Qui gli orari TV e il calendario di tutte le sessioni sul circuito portoghese. Tutto il fine settimana di gara sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208) e DAZN. E sarà inoltre possibile vedere tutto il week end lusitano del Motomondiale anche in live streaming sulle app di SkyGo e DAZN o, previo acquisto del pass sport, su NOW.

Venerdì 5 novembre: prove libere

Libere 1: 10:00 – 10:40 Libere 2: 14:15 – 14:55 Moto2

Libere 1: 11:55 – 12:35 Libere 2: 16:10 – 16:50 MotoGP

Sabato 6 novembre: qualifiche

Libere 3: 10:00 – 10:40 Qualifiche: 13:35 – 14:15 Moto2

Libere 3: 11:55 – 12:35 Qualifiche: 16:10 – 16:50 MotoGP

Domenica 7 novembre: gara

Warm Up: 10:00 – 10:20 Gara: 12:20 Moto2

Warm Up: 11:00 – 11:20 Gara: 15:30 MotoGP

MotoGP, orari TV8 GP Portimao: la programmazione in chiaro

Niente diretta in chiaro per il penultimo appuntamento del Mondiale della MotoGP 2021. Le qualifiche e le gare del GP dell'Algarve di scena a Portimao infatti verranno trasmesse in TV in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma soltanto in differita:

Sabato 6 novembre

Ore 16:35 – Sintesi qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) in differita in chiaro su TV8

Ore 16:35 – Sintesi qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) in differita in chiaro su TV8 Domenica 7 novembre

Ore 16:00 – Gara della MotoGP in chiaro su TV8

Le caratteristiche del circuito di Portimao

Ad ospitare il GP dell'Algarve della MotoGP 2021 sarà l'Autódromo Internacional dell'Algarve situato a poca distanza da Portimao, in Portogallo. È un tracciato di 4,6 chilometri, con 9 curve a destra, 6 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 969 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Portimao è un tracciato poco impegnativo per i freni: le frenate sono 12 per un totale di 31 secondi al giro. Delle 10 frenate solo una è considerata altamente impegnativa per i freni, tre sono di media difficoltà mentre le restanti 6 sono scarsamente impegnative. La staccata alla curva 1 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 332 km/h ed entrano in curva a 114 km/h dopo 5 secondi di decelerazione.

Per la gara della MotoGP sono previsti 25 giri dopo il via e il totale che raggiungeranno i piloti in pista sarà di 114,8 km. Il record della pista appartiene a Fabio Quartararo che nel primo appuntamento stagionale su questo tracciato in qualifica ha fermato il cronometro sull'1'38.862.