Marc Marquez cade in allenamento: commozione cerebrale, salta il GP dell’Algarve Marc Marquez non sarà in pista nel Gran Premio dell’Algarve a causa di una caduta durante un allenamento off-road nella giornata di sabato che gli ha provocato una commozione cerebrale: i medici hanno preferito fermare il pilota della Honda, che questo fine settimana non potrà essere a Portimao.

A cura di Vito Lamorte

Marc Marquez non sarà in pista a Portimao il prossimo weekend. Il pilota spagnolo, reduce da un lungo recupero per l'infortunio al braccio destro che lo ha costretto a stare fuori per l'intera stagione 2020, non sarà in pista nel Gran Premio dell'Algarve a causa di incidente nella giornata di sabato scorso in cui ha riportato una leggera commozione cerebrale. Il 28enne della Honda stava effettuando un allenamento con una moto da off-road e nella caduta ha subito una brutta botta che lo costringerà a restare ai box nel secondo appuntamento che in questa stagione la MotoGP disputerà sul circuito di Portimao.

Marquez sembrava intravedere la luce in fondo al tunnel con due vittorie consecutive tra Austin e Misano ma è arrivato un altro stop inatteso che non gli permetterà di dare seguito al suo momento positivo. Dopo alcuni giorni di riposo, il pilota di Cervera non sta ancora bene e dopo la visita dei dottori è stata presa la decisione di non farlo scendere in pista in Portogallo in misura precauzionale.

Non è chiaro se Marquez parteciperà all'ultima gara della stagione al Circuito Ricardo Tormo di Valencia ma nel comunicato diramato dalla Honda non c'erano riferimenti alle gare successive e ai test di fine anno.

Il comunicato della Honda sulle condizioni di Marquez

Questa la nota ufficiale della casa nipponica sullo stato di salute di Marc Marquez: "Lo scorso sabato Marc Marquez, mentre si preparava per il Gran Premio dell'Algarve con uno dei suoi normali allenamenti off-road, ha subito una caduta che gli ha procurato una leggera commozione cerebrale. Dopo alcuni giorni di riposo a casa e vedendo che non stava ancora bene, oggi Marquez è stato valutato dai medici in una visita medica per valutare il suo stato attuale. Come misura precauzionale, il prossimo fine settimana Marquez non disputerà il Gran Premio dell'Algarve".