Montezemolo stronca la Ferrari F1: “Non c’è una leadership, manca un’anima. Tanti proclami, zero vittorie”

L’ex presidente della Ferrari attacca duramente la gestione attuale della Scuderia di Maranello: “Senza stabilità e senza leader non si vince. Prima i risultati, poi gli annunci”. E rimpiange Binotto: “Sarebbe stato meglio avesse potuto continuare il suo lavoro”.

Un attacco frontale. Luca Cordero di Montezemolo, storico ex presidente della Ferrari F1, ha approfittato dell'anteprima del documentario "Luca: Seeing Red" al festival Visioni dal Mondo 2025 per lanciare un duro affondo contro l'attuale gestione del Cavallino. "La cosa che mi dispiace oggi è vedere una Ferrari che non ha un leader, non c'è una leadership, e soprattutto vedo che manca un'anima forte e determinata", ha detto senza giri di parole.

Montezemolo ha ricordato come i successi del passato fossero frutto di scelte precise sugli uomini e sulla continuità. "Bisogna scegliere le persone giuste, io avevo delle persone validissime, numeri uno e numeri due. Binotto sarebbe stato meglio se avesse potuto continuare, cambiare in continuazione significa perdere uno degli elementi più importanti e cioè la stabilità di una squadra. Se cambi devi ricominciare, ci sono molte cose da fare".

Parole che suonano come una bocciatura nei confronti della gestione di Frederic Vasseur e un atto d'accusa verso i continui avvicendamenti in Ferrari sotto la presidenza di John Elkann. Per l'ex presidente, i proclami non bastano: "Si fanno degli annunci che spesso creano eccessive aspettative, prima facciamo i risultati poi facciamo gli annunci".

Le dichiarazioni arrivano subito dopo il deludente weekend di Monza, dove la Ferrari non è andata oltre il quarto posto con Charles Leclerc e il sesto con Lewis Hamilton. "Ho visto le immagini bellissime dei tifosi al Gp di Monza e poi una squadra che malgrado tanti annunci della vigilia ad oggi non ha vinto nemmeno una gara, e anche se avesse vinto una gara la Ferrari dopo tanti anni deve vincere il Mondiale".

Luca Montezemolo alla presentazione della Ferrari

Montezemolo ha ricordato i drammi sportivi vissuti durante la sua gestione: "Io ho passato dei momenti terribili perché penso che abbiamo perso nove o dieci campionati del mondo nella seconda metà dell'ultima gara". Il pensiero finale è stato rivolto ai sostenitori della Rossa: "La Ferrari è tanti anni che non arriva nemmeno all'ultima gara con un pilota che può vincere, io mi auguro che le cose cambino prima di tutto per quelle persone che erano a Monza e che continuano ad avere una fede incrollabile. Credo che la Ferrari di oggi abbia ancora più responsabilità nei loro confronti". Un monito chiaro: senza leadership, stabilità e risultati concreti, la Ferrari non potrà mai tornare a competere davvero per il titolo mondiale.