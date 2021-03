Il Mondiale 2021 di Formula 1 è ormai pronto a prendere il via. Tra una settimana (dal 12 al 14 marzo) in Bahrain ci saranno i test prestagionali e vedremo finalmente monoposto e piloti in pista. Tra le novità più attese di questa nuova stagione c'è certamente il debutto nel Circus di Mick Schumacher, figlio della leggenda Michael Schumacher e campione in carica della Formula 2, che insieme al russo Nikita Mazepin formerà la coppia di piloti della Haas. Uno Schumacher tornerà dunque in F1 a 8 anni dall'ultima volta: un peso di non poco conto sulle spalle del giovane figlio d'arte all'esordio nel campionato automobilistico in cui il padre ha scritto la storia con i suoi sette titoli iridati.

La cosa non sembra però spaventare Mick Schumacher che durante la presentazione della VF-21 con cui correrà nel suo primo anno in Formula 1 a riguardo ha detto: "Sono molto felice di portare questo cognome e anche orgoglioso di riportarlo in Formula 1", ha infatti dichiarato il quasi 22enne (li compirà il prossimo 22 marzo) prima di aggiungere che l'essere il figlio di Michael Schumacher lo ha già portato a vivere un momento molto emozionante durante il suo primo incontro con il team quando i meccanici ex Ferrari (ora in Haas) che hanno lavorato con suo padre al Cavallino lo hanno accolto sommergendolo di abbracci ("Uno di loro mi ha abbracciato così forte che quasi non mi ha fatto perdere il respiro", ha rivelato).

Il giovane Mick Schumacher dunque non sente alcun peso derivante dall'illustre cognome che lo accompagna. E anche se inevitabilmente avrà molti dei riflettori puntati addosso già dal suo primo GP non sembra esserne affatto preoccupato. A diminuire il peso delle aspettative per questo suo primo anno in Formula 1 comunque ci aveva già pensato la Haas e il suo team principal Gunther Steiner che, annunciando che la squadra americana non svilupperà la monoposto nel corso della stagione, ha di fatto tolto qualsiasi tipo di pressione derivante dai risultati ai suoi giovani piloti per questo 2021.