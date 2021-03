La Haas non svilupperà le proprie vetture nel Mondiale 2021 di Formula 1. Niente aggiornamenti a stagione in corso dunque per le monoposto motorizzate dalla Ferrari di Mick Schumacher e Nikita Mazepin. A riguardo ha parlato il team principal della scuderia americana Gunther Steiner che, pur conscio del fatto che in questo modo la sua squadra corre il rischio di sacrificare completamente questa stagione, ha deciso di concentrarsi sulla nuova era della Formula 1 che comincerà nel 2022.

Il motivo di questa scelta, secondo quanto rivelato dallo stesso Steiner, va ricercato nell'impossibilità di recuperare lo svantaggio rispetto agli avversari visto lo scorso anno e dunque cercare almeno di arrivare il più preparati possibile al cambio regolamentare del 2022.

"Sappiamo che c'è un rischio, ma dobbiamo convivere con quel rischio – ha detto infatti a riguardo il team principal della Haas Gunther Steiner in un intervista rilasciata al portale Motorsport.com –. Dobbiamo vederlo come un progetto a medio o lungo termine, e non come a breve termine. È molto difficile mettersi al passo con quelli al vertice con i vincoli aerodinamici e con il budget cap.

Sarà una stagione difficile – ha poi aggiunto il 55enne di Bolzano -, lo sappiamo già. Lo abbiamo ammesso, e quest'anno faremo del nostro meglio in vista dei nostri obiettivi di medio e lungo termine. Abbiamo sacrificato il breve termine, per ottenere il medio e lungo termine".

Sacrificando gli sviluppi della monoposto, si fa ancora più in salita quindi il primo anno in Formula 1 dei piloti Mick Schumacher e Nikita Mazepin che, durante questa stagione, dovranno fare di necessità virtù, lottando spesso nelle retrovie del gruppo. Per Gunther Steiner però questo anno senza pressioni da risultato potrebbe far bene ai due giovanissimi driver:

"Per me, questa stagione sarebbe un successo se i due piloti fossero molto ben preparati per il futuro subito dopo la fine dell'anno. Sarebbe un successo, dal momento che nel 2022 non vogliamo più problemi. Ora sono debuttanti e hanno bisogno di imparare. Penso che sia una buona opportunità per loro, quest'anno non avranno la pressione di avere una buona macchina. Nel 2021 faremo del nostro meglio, proveremo ad andare a punti, ma non sarà facile", ha detto infatti il team principal della Haas Steiner in conclusione .