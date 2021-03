Venerdì 12 marzo 2021 nella prima sessione dei test prestagionali del Mondiale 2021 di Formula 1 Mick Schumacher debutterà ufficialmente nel Circus da pilota ufficiale. Sarà lui ad aprire il programma delle prove sul circuito di Sakhir in Bahrain per la scuderia Haas e a testare per primo la VF-21 con cui gareggerà nel suo primo anno in F1. Il giovane tedesco, campione in carica della Formula 2, attende con trepidazione il momento in cui riporterà con orgoglio (come ha sottolineato lui stesso in una precedente intervista) il cognome Schumacher nel campionato automobilistico a ruote scoperte più prestigioso del mondo.

A rendere ancora più emozionante questo attesissimo debutto in Formula 1, c'è una particolare ricorrenza che riguarda il leggendario padre Michael Schumacher, vincitore di sette titoli iridati di F1 nella sua brillante carriera nel Circus. L'esordio del giovanissimo Mick Schumacher infatti avverrà nel 30° anniversario del debutto nel campionato del papà. A ricordarlo lo stesso figlio d'arte in un'intervista concessa al sito ufficiale della Formula 1:

"Essere uno dei 20 piloti in Formula 1 è molto speciale. Da bambino, ho sognato questo per 15 anni, ma ora è successo davvero. È emozionante. Mio padre ha disputato la sua prima gara in Formula 1 30 anni fa quest'anno, il che rende il mio esordio ancora più emozionante e anche più bello" le parole a riguardo di Mick Schumacher.

Il figlio d'arte ha poi aggiunto di aver vissuto quest'ultimo periodo impaziente di salire nuovamente su una monoposto da Formula 1 dopo aver preso parte alle FP1 del Gran Premio di Abu Dhabi e ai successivi test di fine stagione nel 2020: "È stato fantastico aver avuto quel fine settimana insieme ad Abu Dhabi Non solo per il tempo in pista, ma è stato anche un vantaggio trascorrere un intero weekend con la squadra. Avere il mio posto in Bahrain poi mi ha anche dato il primo vero contatto con il team, il che è stato fantastico.

Durante l'inverno è stato un po' difficile viaggiare aa causa delle restrizioni. Sono un pilota che ama passare del tempo con la sua squadra, quindi è stata dura, non mi è sembrato giusto. Indipendentemente da ciò, abbiamo tenuto riunioni online, una buona alternativa date le circostanze in cui ci siamo trovati. Abbiamo esaminato tutto ciò che dovevamo. Mi sento davvero preparato al 100%".