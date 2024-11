video suggerito

Mick Schumacher dà l’addio alla Mercedes, e forse alla Formula 1: correrà con l’Alpine nel WEC Mick Schumacher dà l’addio alla Mercedes e molto probabilmente anche alla Formula 1. Il pilota tedesco dal 2025 correrà con la Alpine, ma lo farà nel WEC, il Mondiale Endurance. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mick Schumacher lascia la Mercedes e, almeno per ora, anche la Formula 1. L'annuncio lo ha dato lui stesso dal Qatar. Facile pensare che le porte del circus siano chiuse in modo definitivo, ma questo sport insegna che una porta può sempre aprirsi. Il figlio di MIchael dal 2025 guiderà nel WEC (il campionato Endurance) con la Alpine. Guiderà una delle Hypercar con Habsburg, Milesi, Makowiecki, Gounon e Chatin.

La carriera in F1 di Mick Schumacher

In Formula 1 c'è stato da titolare con la Haas nel 2021 e nel 2022. Due annate complicate, ricche ahi lui anche di incidenti, con 12 punti conquistati (ottavo a Silverstone, sesto all'Hungaroring) poi dopo aver perso il posto si è riciclato come terzo pilota Mercedes. Ha sperato di rientrare a pieno titolo, ma la chance non si è mai concretizzata – anche la Williams lo ha scartato quando c'era da sostituire Sargeant. E così dopo aver capito che le porte erano ancora chiuse ha deciso di cambiare categoria.

Schumacher annuncia l'addio alla Mercedes

Queste le parole di Mick Schumacher, che ha ringraziato la Mercedes e Toto Wolff: "Sono grato a loro per le conoscenze che ho acquisito in questi due anni che mi hanno reso un pilota più esperto, perché ho conosciuto meglio la parte ingegneristica. Ma mi risulta difficile guardare queste macchine in gara e non sedermi io stesso nell'abitacolo. Voglio tornare a concentrarmi al 100% sulle corse. Come pilota vuoi gareggiare, scendere in pista ti dà quella sensazione che ami”.

Leggi anche Ralf Schumacher dà una risposta magistrale agli insulti omofobi del papà di Checo Perez

Toto Wolff lo ha ringraziato per il lavoro svolto e ha usato delle parole splendide: "Il duro lavoro, la diligenza e la determinazione di Mick nel suo ruolo di pilota di riserva sono stati fondamentali per la squadra negli ultimi due anni. Dal suo lavoro al simulatore, ai test su varie vetture, fino alla partecipazione con il team in pista, non avremmo potuto chiedere di più da lui".