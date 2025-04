Perché George Russell non è stato penalizzato nel GP Bahrain pur avendo usato illegalmente il DRS

video suggerito

Nessuna penalità per George Russell per aver aperto il DRS della sua Mercedes in un momento della gara del GP del Bahrain in cui non ne avrebbe avuto diritto. Questo il verdetto definitivo dei Commissari FIA arrivato diverse ore dopo la bandiera a scacchi della quarta corsa del Mondiale della Formula 1 2025 che lascia dunque immutato l'ordine d'arrivo e il podio rispetto a quello decretato dalla bandiera a scacchi. Il 27enne britannico mantiene dunque la seconda posizione alle spalle del vincitore Oscar Piastri, con l'altro alfiere della McLaren Lando Norris e il pilota della Ferrari Charles Leclerc (che in caso di penalità di cinque secondi avrebbero guadagnato una posizione) che restano dunque rispettivamente al terzo e quarto posto della classifica finale del Gran Premio bahrenita).

A salvare George Russell da quella che sembrava una certa penalità sono state le circostanze in cui la sua violazione è andata in scena e soprattutto l'aver avuto la prontezza di rimediare immediatamente al proprio errore perdendo volontariamente il vantaggio che aveva acquisito azionando inavvertitamente l'ala mobile per 37 metri sul rettilineo principale del tracciato di Sakhir.

La nota ufficiale diramata dai Commissari FIA spiega infatti esattamente il motivo per il quale si è deciso di non punire George Russell nonostante avesse azionato irregolarmente il DRS (la cui apertura, a causa di un problema alla centralina fornita a tutti i team da una parte terza, in quel momento non era automatizzata come accade di solito).

"In quel momento il pilota aveva un problema brake-by-wire e altri problemi elettronici. E quindi gli è stato consigliato di usare un pulsante ausiliario nella cabina di guida che funge da un pulsante di opzione di backup, che serve però anche come pulsante di attivazione manuale del DRS. Sul rettilineo tra le curve 10 e 11 ha provato a contattare la squadra via radio ma, schiacciando quel pulsante, ha invece accidentalmente attivato il DRS. Il DRS è stato attivato per una distanza di 37 metri su un rettilineo di circa 700 metri. Mentre ha guadagnato 0,02 secondi, ha rinunciato a 0,28 secondi alla curva successiva per compensare. Ciò è stato confermato dalla telemetria. Di conseguenza, seppur tecnicamente si è verificata una violazione, i Commissari decidono che non avendo ottenuto alcun vantaggio sportivo, non è il caso di imporre alcuna penalità" recita difatti il comunicato che scagiona George Russell e conferma di fatto l'ordine d'arrivo della gara del GP del Bahrain della Formula 1 2025.

Ad essere squalificato, a causa dell'eccessivo consumo del pattino posto sul fondo della sua Sauber, è stato invece Nico Hulkenberg che aveva però concluso la gara fuori dalla zona punti in tredicesima posizione. La pesante sanzione comminata al tedesco dai Commissari FIA dunque cambia si l'ordine d'arrivo della gara del GP del Bahrain ma non va ad influire sulle classifiche iridate, piloti e costruttori, del Mondiale di Formula 1 2025.