Michael Masi torna nel motorsport 4 anni dopo Abu Dhabi 2021 : incarico a sorpresa per l’ex direttore F1

A quattro anni dal Gran Premio di Abu Dhabi 2021, che chiuse nel modo più controverso possibile il Mondiale di Formula 1 e la sua esperienza ai vertici FIA, Michael Masi torna ufficialmente nel motorsport. L'ex direttore di gara è stato nominato direttore d'evento del Repco NextGen NZ Championship, come annunciato da MotorSport New Zealand, in vista della stagione 2026.

Masi supervisionerà diverse serie nazionali neozelandesi, coordinando ufficiali e struttura operativa con l'obiettivo di garantire lo svolgimento “sicuro, equo e professionale” di ogni round. Il suo incarico non si limiterà all'aspetto organizzativo: lavorerà infatti a stretto contatto con MotorSport New Zealand per analizzare regolamenti, procedure operative e processi decisionali, fornendo raccomandazioni utili a mantenere standard elevati e coerenti con le migliori pratiche internazionali. È previsto anche il suo contributo allo sviluppo di un nuovo programma di formazione per i funzionari di gara.

Il ritorno in un ruolo centrale arriva dopo un periodo lontano dai riflettori della F1. Dopo Abu Dhabi 2021 (la gara della safety car finale che consegnò il titolo a Max Verstappen contro Lewis Hamilton, scatenando polemiche globali) Masi fu rimosso dalla direzione gara e lasciò definitivamente la FIA nel 2022. Negli anni successivi ha ricoperto incarichi dirigenziali in Australia, tra cui la presidenza della Supercars Commission, dimissioni rassegnate appena tre mesi fa, e ruoli nei consigli di Karting Australia e Southern Australian Motorsport.

"La Nuova Zelanda vanta una tradizione sportiva estremamente ricca e orgogliosa", ha affermato Masi. "Non vedo l'ora di collaborare e supportare MotorSport New Zealand, Toyota New Zealand e il Repco NextGen NZ Championship per continuare a sviluppare e migliorare costantemente lo sport per tutti i partecipanti e le parti interessate".

Il Repco NextGen NZ Championship comprende monoposto, turismo e GT, con la Formula Regional Oceania come categoria di punta: una serie che in passato ha lanciato piloti poi arrivati in Formula 1. Un contesto tecnico e formativo in cui Michael Masi torna a operare, segnando il suo primo rientro ufficiale nelle competizioni su monoposto dopo l'addio alla F1.