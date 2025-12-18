Max Verstappen sorprende con un messaggio empatico per Hamilton: “Fa male al cuore vederlo così”
È proprio vero che arrivati a un certo punto due campioni iniziano a rispettarsi, pure se si sono detestati in campo, in questo caso in pista, e fuori. La pacificazione tra Max Verstappen e Lewis Hamilton di fatto è stata sancita già pochi giorni prima della finale del Mondiale 2025 con un gesto. Adesso è l'olandese, a parole e con parole forti, a far capire che tra due grandi campioni c'è rispetto.
Il primo segnale di pace ad Abu Dhabi
Il campione inarrivabile e quello che voleva vincere e prendersi tutto, non solo lo scettro. Sono stati così per anni. Poi un duello infinito, senza esclusione di colpi e con un finale che non potrà mai essere dimenticato. Ora come ora non c'è lotta tra Lewis e Max, al netto di una Red Bull molto superiore alla Ferrari. Il tempo, si sa, aggiusta le cose, o meglio può farlo a determinate condizioni.
Quando due campioni veri maturano quelle condizioni arrivano e si trovano. Ad Abu Dhabi un segnale, nemmeno tanto nascosto. Nella cena dei piloti Hamilton e Verstappen erano, nella foto da piazzare sui social, uno al fianco dell'altro, con la mano, anzi il braccio di Lewis sulla spalla di Max.
"Fa male al cuore vederlo così"
Adesso è Max a mettersi in parità parlando del suo antico rivale in un'intervista a ViaPlay. L'olandese ha risposto così alla domanda ‘Se fossi al posto suo ti ritireresti dalla F1?': "Non è stata una bella stagione alla Ferrari per Lewis, si nota da ogni cosa. Mi fa male al cuore vederlo così. Mollare? Non lo so. Lui non è il tipo che si arrende. Fa male anche a me vederlo in difficoltà. Non è bello vederlo così".
Perché hanno un peso enorme le parole di Verstappen su Hamilton
Un riconoscimento quello di Verstappen non di poco conto. Rende le armi al suo primo e forse unico vero nemico, perché il duello con Norris c'è stato ma è durato poco, al netto di una rimonta poderosa. La maturazione di Max che non è più uno spaccone, come nel 2021, quando duellò con Lewis, ma è consapevole della sua grandezza, che va al di là dei titoli. Ma l'empatia mostrata da SuperMax verso Hamilton è rimarchevole considerato che Verstappen è un ragazzo schietto, poco dedito al sentimentalismo, in linea con lo stile pratico e spartano della Red Bull.