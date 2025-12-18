Max Verstappen sorprende con un messaggio empatico per Hamilton: “Fa male al cuore vederlo così”

Max Verstappen in un’intervista ha parlato anche di Lewis Hamilton e per il pilota della Ferrari ha usato delle parole sorprendenti: “Fa male al cuore vederlo così, ma so che non si arrenderà”.

È proprio vero che arrivati a un certo punto due campioni iniziano a rispettarsi, pure se si sono detestati in campo, in questo caso in pista, e fuori. La pacificazione tra Max Verstappen e Lewis Hamilton di fatto è stata sancita già pochi giorni prima della finale del Mondiale 2025 con un gesto. Adesso è l'olandese, a parole e con parole forti, a far capire che tra due grandi campioni c'è rispetto.

Il primo segnale di pace ad Abu Dhabi

Il campione inarrivabile e quello che voleva vincere e prendersi tutto, non solo lo scettro. Sono stati così per anni. Poi un duello infinito, senza esclusione di colpi e con un finale che non potrà mai essere dimenticato. Ora come ora non c'è lotta tra Lewis e Max, al netto di una Red Bull molto superiore alla Ferrari. Il tempo, si sa, aggiusta le cose, o meglio può farlo a determinate condizioni.

Quando due campioni veri maturano quelle condizioni arrivano e si trovano. Ad Abu Dhabi un segnale, nemmeno tanto nascosto. Nella cena dei piloti Hamilton e Verstappen erano, nella foto da piazzare sui social, uno al fianco dell'altro, con la mano, anzi il braccio di Lewis sulla spalla di Max.

Max Verstappen e Lewis Hamilton prima della partenza di un Gp del Mondiale di F1 2025.

"Fa male al cuore vederlo così"

Adesso è Max a mettersi in parità parlando del suo antico rivale in un'intervista a ViaPlay. L'olandese ha risposto così alla domanda ‘Se fossi al posto suo ti ritireresti dalla F1?': "Non è stata una bella stagione alla Ferrari per Lewis, si nota da ogni cosa. Mi fa male al cuore vederlo così. Mollare? Non lo so. Lui non è il tipo che si arrende. Fa male anche a me vederlo in difficoltà. Non è bello vederlo così".

Perché hanno un peso enorme le parole di Verstappen su Hamilton

Un riconoscimento quello di Verstappen non di poco conto. Rende le armi al suo primo e forse unico vero nemico, perché il duello con Norris c'è stato ma è durato poco, al netto di una rimonta poderosa. La maturazione di Max che non è più uno spaccone, come nel 2021, quando duellò con Lewis, ma è consapevole della sua grandezza, che va al di là dei titoli. Ma l'empatia mostrata da SuperMax verso Hamilton è rimarchevole considerato che Verstappen è un ragazzo schietto, poco dedito al sentimentalismo, in linea con lo stile pratico e spartano della Red Bull.