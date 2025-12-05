Chi ha pagato il conto della cena di fine anno dei piloti di F1 ad Abu Dhabi: sempre il solito

Una sola gara per decidere l'intera stagione. La Formula 1 si appresta a chiudere questa ennesima annata entusiasmante che però non ha ancora decretato un vincitore. Uno tra Lando Norris, Max Verstappen o Oscar Piastri si porterà a casa il titolo in un Gran Premio di Abu Dhabi che si prospetta vibrante e ricco di tensione. Anche per questo motivo, ma soprattutto per rispettare una tradizione che va avanti da alcuni anni, Lewis Hamilton ha rinnovato il consueto appuntamento della cena di fine anno con tutti i piloti pagando lui stesso il conto. Ieri sera infatti si sono ritrovati tutti attorno a un tavolo per cenare, scherzare, chiacchierare, discutere e divertirsi prima di scendere in pista per le ultime curve dell'anno.

Organizzatore, come sempre Hamilton, il quale è anche colui che paga la cena per tutti. Il pilota della Ferrari sul suo account ha scritto: "Classe 2025. Siamo le uniche persone al mondo a fare quello che facciamo noi e per questo siamo incredibilmente fortunati. Ringrazio questo gruppo di piloti contro cui ho il privilegio di gareggiare e anche se siamo concorrenti, non c'è altro che rispetto e sono orgoglioso di chiamarli amici. Spero di regalare a tutti voi una grande ultima gara della stagione". Solo tre piloti erano assenti.

Si tratta dei due piloti dell'Aston Martin, Fernando Alonso e Lance Stroll che erano di fatto gli unici assenti in questa serata insieme a Hulkenberg della Sauber. Motivo? Ufficialmente perché il team organizza la propria cena interna la stessa sera, come accaduto anche l'anno scorso in cui i due erano ugualmente assenti ma in questo caso insieme a Magnussen della Haas. Alcuni utenti su X e tifosi ipotizzano anche che ci possa essere anche un motivo personale, legato al fatto che Lewis Hamilton organizza e finanzia l'evento, e questo andrebbe in contrapposizione con la nota rivalità storica con Alonso, ma questo non è di certo confermato.

Non c'è una spiegazione formale da parte del team, ma è una tradizione consolidata per Aston Martin saltare questi eventi di gruppo a fine stagione. Nonostante questo i piloti presenti invece hanno dimostrato di essersi divertiti tanto evidenziando ancora una volta il loro forte rapporto lontani dal circuito. In tanti si sono infatti affrettati a scrivere sui social una frase, un pensiero, riguardante questa cena. Anche Yuki Tsunoda, da poco sollevato dal compito di guidare la Red Bull il prossimo anno al fianco di Verstappen, ha pubblicato l'immagine, con la didascalia: "Cena dei piloti 2025. Dress code con camicia bianca, non tutti abbiamo ricevuto il promemoria". Clima disteso dunque e tanta spensieratezza in vista di Abu Dhabi dove si deciderà un Mondiale mai come quest'anno avvincente ed emozionante.