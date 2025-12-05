F1 GP Abu Dhabi, oggi le prove libere in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, parte la sfida tra Verstappen e le McLaren

Formula 1 torna in pista per le prove libere del GP Abu Dhabi: le FP1 al via alle 10:30, alle 14 le FP2. Inizia l'ultimo weekend dell'anno: Leclerc e Hamilton al passo d'addio con la Ferrari SF-25, primo incrocio in pista tra i contendenti al titolo iridato Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. Diretta TV e streaming su Sky, non è prevista la diretta in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Il programma del GP di F1: domani qualifiche
Le due sessioni di prove libere di oggi sul circuito di Yas Marina aprono il programma del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2025 che proseguirà poi domani con le FP3 e le qualifiche che stabiliranno la pole position e la griglia di partenza per la gara di domenica in cui saranno assegnati gli ultimi punti iridati della stagione e verrà deciso il nuovo campione del mondo piloti tra Norris, Verstappen e Piastri.
Le caratteristiche del circuito di Yas Marina per il GP Abu Dhabi
Ad ospitare le prove libere della Formula 1 del GP di Abu Dhabi in programma oggi e l'intero ultimo round del mondiale 2025 è il circuito di Yas Marina che si trova sull'Isola di Yas, poco distante dalla città di Abu Dhabi, e presenta una pista lunga 5,28 km con 16 curve. Il tracciato è dominato dal suo rettilineo di 1,2 km tra le curve 5 e 6 che è quindi un punto ideale per i sorpassi. Altro punto saliente del tracciato è il tratto guidato tra le curve 10, 11 e 12, che costringe i piloti a brusche frenate con un elevato carico laterale.
Sul fronte dell'impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato mediamente impegnativo per i freni con 9 frenate e 13 secondi al giro spesi con il piede sul freno. Il punto più critico è in curva 6, dove al termine del lunghissimo rettilineo i piloti passano da 321 km/h a 78 km/h in appena 114 metri subendo una decelerazione negativa di 4,7 G.
Per quanto riguarda le gomme invece la Pirelli ha selezionato lo stesso tris di mescole della passata stagione, composto dalla C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft. Le forze esercitate sugli pneumatici sono in generale medio-basso, vista la scarsità di curve ad alta velocità. L’asfalto offre scarsa aderenza e ha un livello di rugosità nella media stagionale. Le temperature giocheranno un ruolo importante con le condizioni dell’asfalto che possono mutare velocemente man mano che le temperature calano così come l’evoluzione della pista dovuta alla sua gommatura sarà molto rapida.
Questi i tempi di riferimento messi a segno lo scorso anno su questo tracciato: 1'22″595 valso la pole position a Lando Norris e 1'25″637 che è valso a Kevin Magnussen il giro più veloce in gara.
Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere 1 e 2 per il GP Abu Dhabi
Le prove libere del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2025 di oggi sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1 e le FP2 di scena sul circuito di Yas Marina sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, Marc Gené e Ivan Capelli. Le sessioni di prove libere del GP di Abu Dhabi invece non si possono vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita.
Prove libere F1 GP Abu Dhabi, orari TV8 e Sky: la diretta di libere 1 e 2
Oggi con le prime due sessioni di prove libere si apre ufficialmente il weekend del GP di Abu Dhabi del Mondiale di Formula 1 2025: sul circuito di Yas Marina si comincia con FP1 e FP2 che inaugurano il programma dell'ultimo appuntamento stagionale in cui si deciderà chi tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri vincerà il titolo iridato.
Le prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi iniziano oggi alle ore 10:30 (ora italiana) con le FP1. Gli orari della diretta TV, causa fuso orario, non coincidono perfettamente con gli orari delle sessioni in pista sul tracciato di Yas Marina. Le FP2 andranno in scena alle ore 14:00. Entrambe le sessioni di prove libere di scena oggi ad Abu Dhabi saranno trasmesse in diretta TV soltanto da Sky, su TV8 infatti non è prevista la messa in onda di FP1 e FP2, nemmeno in differita.