F1 GP Abu Dhabi, oggi le prove libere in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, parte la sfida tra Verstappen e le McLaren

La mappa del circuito di Yas Marina su cui oggi si svolgono le prime due sessioni di prove libere del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2025.

Ad ospitare le prove libere della Formula 1 del GP di Abu Dhabi in programma oggi e l'intero ultimo round del mondiale 2025 è il circuito di Yas Marina che si trova sull'Isola di Yas, poco distante dalla città di Abu Dhabi, e presenta una pista lunga 5,28 km con 16 curve. Il tracciato è dominato dal suo rettilineo di 1,2 km tra le curve 5 e 6 che è quindi un punto ideale per i sorpassi. Altro punto saliente del tracciato è il tratto guidato tra le curve 10, 11 e 12, che costringe i piloti a brusche frenate con un elevato carico laterale.

Sul fronte dell'impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato mediamente impegnativo per i freni con 9 frenate e 13 secondi al giro spesi con il piede sul freno. Il punto più critico è in curva 6, dove al termine del lunghissimo rettilineo i piloti passano da 321 km/h a 78 km/h in appena 114 metri subendo una decelerazione negativa di 4,7 G.

Per quanto riguarda le gomme invece la Pirelli ha selezionato lo stesso tris di mescole della passata stagione, composto dalla C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft. Le forze esercitate sugli pneumatici sono in generale medio-basso, vista la scarsità di curve ad alta velocità. L’asfalto offre scarsa aderenza e ha un livello di rugosità nella media stagionale. Le temperature giocheranno un ruolo importante con le condizioni dell’asfalto che possono mutare velocemente man mano che le temperature calano così come l’evoluzione della pista dovuta alla sua gommatura sarà molto rapida.

Questi i tempi di riferimento messi a segno lo scorso anno su questo tracciato: 1'22″595 valso la pole position a Lando Norris e 1'25″637 che è valso a Kevin Magnussen il giro più veloce in gara.