Leclerc incredulo per la Ferrari che si è ritrovato a guidare nelle Fp1 ad Abu Dhabi: “Proprio non capisco”

Charles Leclerc chiude terzo le FP1 di Abu Dhabi ma resta sorpreso dalla sua Ferrari senza grip: “Proprio non capisco”. Il fratello Arthur lo stuzzica via radio dopo il testacoda. Ecco cosa è successo.
A cura di Michele Mazzeo
Nelle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2025 Charles Leclerc ha firmato un incoraggiante terzo posto, a soli 16 millesimi dal miglior tempo di Lando Norris e a 8 da Max Verstappen. Una prestazione da venerdì classico Ferrari, ma che non ha convinto il monegasco.

Nel momento in cui ha iniziato la simulazione passo gara, il quadro è cambiato bruscamente: la SF-25 è tornata quella fragile e imprevedibile che ha segnato una stagione deludente, con poco grip e grande instabilità sul veloce.

La Ferrari sorprende Leclerc ad Abu Dhabi, ma non in positivo

È stato lo stesso 28enne di Monte Carlo a sintetizzare il problema via radio, lasciando trapelare tutta la frustrazione: "La macchina sembra che abbia zero grip. È incredibile. Proprio non capisco". Un commento che fotografa bene il clima di incertezza che accompagna l'ultimo weekend di una stagione in cui la Ferrari non è mai riuscita a trovare continuità.

In più, la sessione è stata macchiata da un testacoda alla curva 5, episodio che ha impedito a Leclerc di completare il programma gara e che ha acuito le perplessità del pilota sulla tenuta della vettura.

Il fratello Arthur lo prende in giro via radio

Il venerdì di Yas Marina ha riportato in pista anche Arthur Leclerc, schierato sulla Ferrari al posto di Hamilton nel rispetto del regolamento FIA sugli esordienti. Per lui un sedicesimo posto prudente, senza rischi, utile soprattutto a raccogliere dati.

Ironia della sorte, però, l'immagine simbolo delle FP1 non arriva dal cronometro ma dal dialogo in famiglia: assistendo al testacoda del fratello maggiore, Arthur ha scherzato via radio con gli ingegneri: "Credo che Charles stia facendo dei burnout per i fan". Una battuta che ha fatto sorridere il muretto e i social, evidenziando il clima leggero con cui il più giovane dei Leclerc vive queste apparizioni in F1.

La presenza dei due fratelli in pista ha creato persino qualche equivoco sui team radio avversari, con Verstappen che si è divertito quando il suo ingegnere lo ha avvisato della presenza di "Leclerc junior" nelle vicinanze.

