Hadjar al fianco di Verstappen come nuovo pilota della Red Bull: che fine farà Yuki Tsunoda

La Red Bull rivoluziona la sua squadra piloti a partire dal 2026. Il team austriaco ha comunicato ufficialmente che al fianco di Max Verstappen in Formula 1 ci sarà Isack Hadjar. Sulla futura RB22 ci va dunque il 21enne pilota parigino che già quest'anno si era messo ben in mostra con la Racing Bulls. In Olanda, dopo un ottimo quarto posto ottenuto in qualifica, Hadjar in gara riesce, anche sfruttando il ritiro di Lando Norris, a conquistare la terza posizione e, contestualmente, il suo primo podio in carriera.

Prenderà il posto di Yuki Tsunoda che fin dall'inizio della stagione non aveva convinto pienamente la Red Bull. Per il pilota giapponese 6 arrivi a punti nella gara lunga, per un totale di 33 punti complessivi in 21 gare. Davvero pochi per sperare nella riconferma considerando che i 426 punti complessivi della Red Bull nel Mondiale Costruttori sono stati quasi tutti portati a casa da Verstappen. Tsunoda, però, rimarrà nella famiglia Red Bull, con un ruolo tutto nuovo.

Come si evince dal comunicato ufficiale diramato dalla Red Bull, Yuki Tsunoda è pronto a iniziare la sua stagione 2026 con un nuovo ruolo nel team. "Yuki rimarrà nella famiglia Red Bull e assumerà il ruolo di collaudatore e pilota di riserva della Red Bull per il 2026″ scrive la Red Bull che prosegue: "Lo ringraziamo, Yuki è maturato diventando un pilota completo, bravo sul giro secco il sabato e capace di partenze eccezionali e di un'eccellente tecnica di gara la domenica. Tutti nel mondo dello sport concorderebbero sul fatto che è impossibile non apprezzare Yuki, la sua personalità è contagiosa ed è diventato una parte molto speciale della famiglia Red Bull".

Tsunoda nel box della Red Bull.

Ma non è tutto, la Red Bull infatti cambia anche l'assetto piloti in Racing Bulls dopo la promozione di Hadjar. Al posto del parigino oltre ad essere confermato Liam Lawson verrà promosso il giovane Arvid Lindblad. Hadjar ha già fatto sapere le sue sensazioni in questo momento: "Dopo tutto il duro lavoro che ho svolto da quando sono entrato a far parte dello Junior Team, è una grande ricompensa. Ho avuto molti alti e bassi nel corso della mia carriera, e loro hanno continuato a credere e a spronarmi. Quest'anno con Visa Cash App Racing Bulls è stato assolutamente fantastico, ho imparato molto e mi sono assicurato il mio primo podio."