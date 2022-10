Max Verstappen non pensa ai record della Formula 1: “La mia carriera non sarà lunga” Il pilota olandese, fresco campione del mondo, ha dichiarato che non ha intenzione di correre ancora per tante altre stagioni in Formula 1: “Ho un contratto con la Red Bull, poi farò altre esperienze”.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen ha vinto pochi giorni fa il secondo titolo Mondiale in Formula 1. Il pilota olandese è uno degli undici piloti a vincere due campionati consecutivi, un privilegio che è toccato a pochissimi. Ovviamente vuole continuare a vincere, intanto in questa fase finale di stagione, ma poi anche nei prossimi campionati. Ma in un'intervista SuperMax ha dichiarato di non voler correre in eterno, un annuncio sorprendente, considerato che Verstappen ha l'opportunità non solo di battere ma anche di frantumare i record di questo sport.

Verstappen è un pilota formidabile, sta segnando un'epoca, è riuscito sempre a vincere gara, ora che ha una vettura di alto livello è praticamente imbattibile. In tutta questa stagione ha commesso appena due errori (uno in Ungheria, l'altro a Singapore). Perfetto davvero. Nel 2021 il Mondiale lo ha vinto all'ultimo giro, questo campionato lo ha vinto in carrozza: 12 Gp vinti su 18 disputati, se ne vincerà altri due nelle ultime quattro gare batterà un primato che appartiene a Schumacher e Vettel.

Di record può batterne a valanga, in teoria potrebbe batterli tutti Verstappen, considerato che dalla prossima stagione di gara se ne terranno 24 e considerando soprattutto la sua età, perché Max è un classe 1997, ha 25 anni ed è già all'ottava stagione nel circus. 30 successi in carriera, 2 titoli Mondiali, senza aggiungere il resto. Sono numeri che fanno già rabbrividire. Ma i record non sono nel mirino del pilota Red Bull che per la prima volta ha parlato del suo futuro, ha fissato una data e soprattutto degli obiettivi: