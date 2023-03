Max Verstappen arriverà in ritardo al GP d’Arabia Saudita, è stato male: “Ora va meglio” Max Verstappen a causa di problemi fisici non arriverà in Arabia Saudita prima di venerdì. Il campione del mondo sbarcherà a Jeddah e dopo poche ore sarà subito in pista. Sarà un weekend anomalo per Verstappen.

A cura di Alessio Morra

Il weekend del Gp Arabia Saudita per Max Verstappen non inizia con il piede giusto. Perché il pilota olandese, che ha già vinto la prima gara del Mondiale 2023, ufficialmente ha avuto problemi allo stomaco e a Jeddah arriverà solamente venerdì, cioè poche ore prima delle prime prove libere. Una situazione altamente anomala, che comunque non pare preoccupare la Red Bull.

Il giovedì che precede la gara è sempre dedicato agli appuntamenti con i media. Max Verstappen però è assente. Il due volte campione del mondo non si presenterà a nessun incontro con la stampa e le tv. Ed arriverà in Arabia Saudita solamente nella giornata di venerdì. L'annuncio lo ha dato il pilota ed è stato confermato da un tweet della Red Bull che ha scritto: "Max ha sofferto di un mal di stomaco negli ultimi giorni e, con l'accordo della FIA, non sarà presente in pista oggi. Sentiti meglio, Max".

Il pilota olandese è già al comando del Mondiale di Formula 1 2023.

Verstappen ha tanto tempo a disposizione. Perché le Fp1 si disputeranno nel tardo pomeriggio saudita. Le libere 1 non inizieranno prima delle 16:30 locali. La Red Bull ostenta tranquillità che pare giustificata dai fatti. Considerando che il pilota di riserva Daniel Ricciardo non è presente in Arabia Saudita. Quindi evidentemente i campioni del mondo sono convinti che Max sarà al volante della sua vettura.

Il venticinquenne pilota ha vinto gli ultimi due Mondiali e ha iniziato il campionato con un successo, l'ennesimo, davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Qualora comunque Verstappen non fosse a disposizione potrebbe essere richiamato di fretta e furia Ricciardo, in alternativa potrebbe essere promosso uno dei piloti Alpha Tauri: Tsunoda più di de Vries. Tra i piloti di riserva ci sono anche i giovani Lawson, Hauger e Maloney.

Max con il trofeo del vincitore del Gp del Bahrain 2023.

Anche se non scendesse in pista nelle libere del venerdì Max Verstappen avrebbe in ogni caso la possibilità di correre il Gp dell'Arabia Saudita. Perché il regolamento dice che si può anche saltare in toto il venerdì, ma bisogna essere al volante invece nella giornata di sabato. Verstappen ha quindi sulla carta tutto il tempo per riprendersi e per correre, e ovviamente anche per provare a vincere, il Gp di Jeddah.