F1 GP Arabia Saudita 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio dell’Arabia Saudita della Formula 1 2023 sul circuito di Jeddah: il programma con date e orari delle sessioni in pista del secondo weekend di gara della nuova stagione e le caratteristiche del tracciato cittadino.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo l'esordio in Bahrain la F1 torna in pista per il secondo gran premio del Mondiale di Formula 1 2023: da venerdì 17 a domenica 19 marzo sul circuito di Jeddah va in scena il GP dell'Arabia Saudita. Il programma di questa seconda tappa stagionale è quello canonico: venerdì primo approccio con la pista con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), sabato si prosegue con le Libere 3 e le qualifiche e infine domenica si chiude con la gara che assegna i punti iridati.

Il fuso orario influirà sugli orari italiani delle varie sessioni sul circuito di Jeddah che non saranno quelli tradizionali. L'intero programma del Gran Premio dell'Arabia Saudita di F1 sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Dopo la disarmante superiorità mostrata nella prima gara della stagione, le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez sono chiamate a confermarsi su un tracciato diverso per caratteristiche da quello di Sakhir. Ancora più dura la prova che attende le Ferrari di Charles Leclerc (che rischia addirittura di dover già scontare una penalità in griglia) e Carlos Sainz che, dopo la deludentissima prestazione delle SF-23 in Bahrain e la tensione divampata nella scuderia (con le dimissioni del responsabile della vettura David Sanchez), a Jeddah dovranno dimostrare che il gap dalle RB19 non è quello visto nella prima gara della stagione (in cui le nuove monoposto del Cavallino sono state messe dietro anche dalla sorprendente Aston Martin di Fernando Alonso). Diverso invece il discorso per le Mercedes di Hamilton e Russell che dovranno affrontare un altro gran premio con una W14 che lo stesso Toto Wolff ha annunciato sarà completamente stravolta a partire dai gran premi successivi.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP dell'Arabia Saudita della Formula 1 2023 si aprirà venerdì 17 marzo alle ore 14:30 (ora italiana) con la prima sessione di prove libere che durerà sessanta minuti. I piloti poi nel tardo pomeriggio torneranno in pista sul circuito cittadino di Jeddah per le FP2 che inizieranno quando in Italia saranno le ore 18:00 per un'altra ora di prove.

Le qualifiche al sabato

Il programma del secondo GP del Mondiale di Formula 1 2023 proseguirà poi sabato 18 marzo con le Libere 3 che inizieranno alle ore 14:30 (ora italiana). Queste saranno le ultime prove prima delle qualifiche (con Q1, Q2 e Q3) che cominceranno invece alle ore 18:00 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza del GP dell'Arabia Saudita.

La gara di domenica

Il weekend del Gran Premio dell'Arabia Saudita 2023 si chiuderà quindi domenica 19 marzo con la con la corsa che assegnerà i punti validi per le classifiche iridate. La partenza della gara di Jeddah è fissata alle ore 18:00 (ora italiana). Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del circuito cittadino saudita per disputare la seconda gara del Mondiale di Formula 1 2023.

Il circuito di Jeddah

Come accaduto negli ultimi due anni, anche nel 2023 sarà il Jeddah Corniche Circuit ad ospitare il GP dell'Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale di Formula 1. I piloti e le monoposto dunque si sfideranno su quello che è il circuito cittadino più veloce dell'intero calendario della F1, con le velocità medie sul giro che dovrebbero aggirarsi intorno ai 250 km/h. Con una lunghezza di 6.174 metri, il tracciato di Jeddah è inoltre il secondo più lungo su cui il Circus correrà in questa stagione dopo quello belga di Spa-Francorchamps ed è di gran lunga quello che vanta il maggior numero di curve (ben 27).

Sul fronte dell’impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato altamente impegnativo per i freni con otto frenate e una decelerazione media compresa tra i 2,5 e i 4,9 G. Il punto più critico è in curva 27, dove le monoposto passano dai 319 km/h a 113 km/h in appena 2,5 secondi con i piloti che sono soggetti a 4,9 G di decelerazione. A fare la differenza nei 50 giri di gara sarà quindi soprattutto la potenza del motore ma fattori da non sottovalutare saranno anche l'aderenza all'asfalto e la velocità con cui le gomme si degraderanno.

A vincere su questo circuito lo scorso anno fu il campione del mondo in carica Max Verstappen che ha preceduto i due piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, mentre l'altro alfiere della Red Bull Sergio Perez aveva conquistato la pole position. Il record sul giro secco di questo tracciato appartiene a Lewis Hamilton (1:27.511) così come la tornata più veloce mai effettuata in gara dato che il britannico della Mercedes corsa del GP dell'Arabia Saudita del 2021 aveva messo a segno un intero giro del circuito di Jeddah in 1:30.734.