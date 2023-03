Batosta per Leclerc, arriva la penalità in griglia nel GP Arabia Saudita: dopo il danno c’è la beffa Il team principal della Ferrari Vasseur ha confermato che il pilota Charles Leclerc dovrà scontare una penalità nella griglia di partenza del GP dell’Arabia Saudita dopo quanto accaduto alla sua SF-23 nella prima gara del Mondiale di Formula 1 2023.

Piove sul bagnato in casa Ferrari. Comincia malissimo il weekend del GP dell'Arabia Saudita, secondo round del Mondiale di Formula 1 2023. Dopo il ritiro in Bahrain Charles Leclerc dovrà ora fare i conti con una pesante penalità in griglia di partenza nella gara di Jeddah. Sulla SF-23 del monegasco infatti sarà necessario montare la terza centralina elettronica della stagione dopo le due andate in cortocircuito nel fine settimana di Sakhir, cioè le due unità permesse dal regolamento per affrontare l'intero campionato.

Ad annunciarlo è stato il team principal Frederic Vasseur durante un incontro con la stampa che precede l'inizio del weeekend del GP dell'Arabia Saudita: "In Bahrain ci sono stati due problemi differenti. La domenica mattina quando abbiamo acceso la power unit, e poi in gara. E per due volte il problema è stato nella centralina, un imprevisto che non si è mai verificato in passato. Abbiamo fatto un'analisi approfondita sull’accaduto e credo che tutto ora sia sotto controllo. Ma sfortunatamente Charles dovrà scontare una penalità a Jeddah perché il regolamento prevede solo due centraline per l'intera stagione" ha difatti rivelato il numero uno del muretto della squadra del Cavallino anticipando di fatto che, dalle risultanze dell'indagine interna condotta dopo la gara di Sakhir, è certo che Leclerc dovrà scontare una penalità in griglia già in questo secondo appuntamento del Mondiale 2023.

Non è ancora certo il numero di posizioni di penalità che Charles Leclerc dovrà scontare in griglia di partenza nella gara del GP dell'Arabia Saudita. Nella migliore delle ipotesi, montando cioè soltanto una nuova centralina elettronica, la penalità sarà di dieci posizioni, ma qualora si dovesse sostituire anche il pacco batterie (anche per questa componente sono già state smarcate le prime due unità in Bahrain) il pilota della Ferrari potrebbe essere addirittura costretto a partire dal fondo della griglia di partenza. Di certo non il modo migliore per il 25enne di Monte-Carlo dunque per cominciare il secondo weekend della stagione dopo essere uscito dalla gara d'esordio con zero punti.