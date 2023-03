Perché la Ferrari ha già cambiato due componenti sull’auto di Leclerc (e adesso rischia penalità) Prima della partenza del GP Bahrain di F1, prima gara della stagione, la Ferrari ha sostituito batterie e centralina sulla SF-23 di Charles Leclerc. Cosa c’è dietro questa scelta.

A cura di Marco Beltrami

Il GP Bahrain di Formula 1 non era iniziato come previsto per la Ferrari ed si è concluso in modo anche peggiore. A due ore dal via del primo Gran Premio della stagione infatti sulla SF-23 di Charles Leclerc sono state sostituite prima la batteria e poi la centralina. In due comunicati arrivati a stretto giro, la FIA ha ufficializzato le due novità per la scuderia di Maranello che inevitabilmente rappresentano un piccolo campanello d'allarme in vista della stagione. Nessuna penalità per il pilota monegasco della Ferrari rimasto al terzo posto sulla griglia di partenza. Come è andata a finire? Leclerc è stato comunque tradito dalla Power unit, e si è ritirato nel 41° giro, con Sainz che ha chiuso quarto.

Sorpresa dunque al momento del classico resoconto pre-gara della Federazione sulle novità relative alle componenti delle power-unit di tutte le macchine in pista. La Ferrari infatti è stata l'unica ad annunciare una sostituzione della batteria (ES) sulla vettura guidata da Leclerc. Non il massimo dunque in vista della gara d'esordio della stagione di F1, ma che almeno non ha comportato penalità e dunque retrocessioni per il ferrarista prima della partenza. Il regolamento infatti prevede la possibilità per ogni scuderia di utilizzare due batterie nell'arco dell'intera stagione, prima di far scattare provvedimenti e dunque eventuali arretramenti.

Questa la nota ufficiale: "L’unità di controllo elettronico utilizzata dal pilota soprariportato (Charles Leclerc) è una delle due nuove unità di controllo elettronico consentite per la stagione del campionato 2023 e ciò è conforme all’articolo 28.2 del Regolamento Sportivo della Formula 1 2023. Il pacco batterie è stato sostituito con l’approvazione del delegato tecnico FIA a seguito di richiesta scritta dalla squadra interessata, in conformità con l’articolo 40.3 del Regolamento Sportivo della Formula 1 2023″.

Come se non bastasse poi di lì a poco, secondo comunicato da parte della FIA per annunciare una seconda novità per la scuderia di Maranello. Sulla Ferrari di Leclerc è stata cambiata anche la centralina (la CE). Anche in questo caso escluse penalità per lui e per il suo team. Le cose però in termini di regolamento cambieranno se dovessero esserci sostituzioni nei prossimi GP, visto che la Ferrari ha, come si suol dire, esaurito i jolly. Questa doppia situazione non è certamente un bel segnale, soprattutto alla luce di quanto accaduto nella scorsa stagione, con le Ferrari di Leclerc e Sainz che hanno dovuto fare i conti con una serie notevole di problemi, soprattutto alla power unit.

Il momento del ritiro di Leclerc in Bahrain

Ma perché in casa Ferrari si è optato per la sostituzione? A cosa è dovuta questa mossa dei meccanici di Maranello, prima della gara d'apertura del Mondiale di F1? Secondo le prime indiscrezioni provenienti dal box della Ferrari, la sostituzione del pacco batterie sarebbe una scelta precauzionale dopo che sono arrivati parametri anomali ai tecnici della Rossa. Per questo la componente in questione è stata spedita a Maranello dove verrà sottoposta ad ulteriori controlli e test. La speranza è quella che la batteria possa essere comunque recuperata per il prosieguo della stagione, per poterne comunque avere ancora due a disposizione. Il team principal Vasseur dopo la gara ha aperto a questa possibilità.

Quello che è certo è che comunque c'è tanto lavoro da fare in casa Ferrari, perché bisognerà capire anche quanto accaduto al motore che non si è rivelato affidabile in Bahrain tradendo appunto Leclerc. Al 41° giro infatti la vettura si è spenta, proprio quando il monegasco era al terzo posto. Una beffa atroce, legata ai guai alla power unit. E nel caso ci fossero ulteriori componenti da cambiare, sarebbe una brutta gatta da pelare a Maranello, con grosso handicap all'orizzonte.