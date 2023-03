Leclerc sconcertato dalla mossa della Red Bull: “Hanno trovato qualcosa, non si è mai visto” Dopo il sanguinoso ritiro nel GP del Bahrain della Formula 1 2023 il pilota della Ferrari Charles Leclerc è apparso impressionato dal aumento di performance della Red Bull tra le qualifiche e la gara: per il monegasco c’è stata una mossa segreta da parte del team austriaco.

A cura di Michele Mazzeo

È cominciato malissimo il Mondiale di Formula 1 2023 per Charles Leclerc che nella gara del GP del Bahrain ha dovuto dire addio ad un podio certo a causa di un improvviso guasto alla sua Ferrari che lo ha costretto al ritiro. L'inatteso problema di affidabilità della SF-23 però non sembra essere l'unica preoccupazione del pilota monegasco dopo quanto visto sulla pista di Sakhir in questo debutto stagionale.

Il 25enne di Monte-Carlo che in avvio, grazie al set di gomme soft risparmiato in qualifica, era riuscito a scavalcare Sergio Perez e prendersi la seconda posizione alle spalle di un inarrestabile Max Verstappen, è difatti rimasto sconcertato dalla netta superiorità mostrata dalla Red Bull in questa prima gara dell'anno. La RB19 infatti, è stata l'unica monoposto che ha consentito ai piloti di effettuare due stint con gomme morbide (mentre tutti gli altri hanno dovuto dopo essere partiti con le soft hanno poi dovuto montare due treni di hard) senza accusare problemi di degrado e di essere nettamente più veloci degli avversari anche con gli pneumatici a mescola più dura.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ritiro, Charles Leclerc si è difatti mostrato molto rammaricato per l'enorme gap emerso in gara tra la Ferrari e la Red Bull: "Non eravamo veloci in gara rispetto a Red Bull e bisogna parlare di loro perché è il nostro obiettivo. In termini di performance in gara non c'eravamo in questo fine settimana. Dobbiamo fare passi avanti da questo punto di vista. Siamo troppo lontani" ha difatti detto il monegasco evidentemente amareggiato per il responso dato dalla pista in questa gara d'esordio del Mondiale F1 2023.

Il driver della scuderia di Maranello è rimasto soprattutto impressionato dall'enorme divario in termini di prestazioni tra la RB19 e la sua SF-23, soprattutto dopo i livelli, quasi pari, che erano emersi in qualifica, e per questo si è detto sicuro che i rivali abbiano trovato qualche soluzione ‘segreta' per avere questo stupefacente aumento di performance tra le qualifiche e la gara: "Red Bull deve aver trovato qualcosa. Perché non si è mai visto che una macchina così vicina in qualifica poi ti dà un secondo in gara. Noi siamo stati un secondo dietro al giro, (i piloti Red Bull, ndr) fanno un'altra categoria" ha difatti aggiunto Charles Leclerc sconcertato dall'imbarazzante superiorità della monoposto del team austriaco nei confronti della sua Ferrari.

Il monegasco ha poi chiuso la sua analisi di questa prima disastrosa gara spingendo gli uomini della scuderia di Maranello a prendere spunto dalla mossa fatta dalla Red Bull e trovare qualche soluzione geniale che aumenti il livello delle prestazioni della SF-23 non solo in qualifica ma anche in gara: "Dobbiamo lavorare, trovare qualcosa, perché altrimenti così faremo fatica" ha difatti chiosato il driver della Ferrari che già a Jeddah, nel prossimo GP in calendario, si attende un sensibile miglioramento sulla sua monoposto per poter colmare, almeno in parte, quel gap con la RB19 che, per quanto visto nella gara in Bahrain, ad oggi appare enorme.