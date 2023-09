Martin vince la Sprint Race di MotoGp India dopo un’attesa infinita: Bagnaia 2°, Marquez 3° Jorge Martin vince la Sprint Race di MotoGP in India. Una gara, quella del sabato che precede la corsa di domenica, caratterizzata dal maltempo. Al secondo posto Bagnaia con Marc Marquez terzo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Jorge Martin vince la Sprint Race di MotoGP in India. Una gara, quella del sabato che precede la corsa di domenica, caratterizzata dal maltempo. Una parte della pista ancora bagnata ha infatti ritardato nettamente l'inizio della Sprint che è stata rinviata per ben tre volte. Alla fine si è partiti alle ore 17 locali (13:30 in Italia ndr) e il pilota spagnolo è stato il più veloce di tutti seguito da Pecco Bagnaia che ha provato a soffiargli il gradino più alto del podio ma alla fine non ha potuto niente. Terzo Marc Marquez che rinasce proprio al Buddh International Circuit.

Buon passo anche per Bezzecchi che in precedenza aveva conquistato la pole position con Jorge Martin secondo e Bagnaia terzo. Cadono i vari Mir ed Alex Espargarò durante la Sprint ma la grande sorpresa è stata proprio quella del Cabroncito che ha preceduto nella classifica finale Binder e Bezzecchi giunti al traguardo rispettivamente quarto e quinto. Sesto posto invece per Quartararo con Miller e Vinales settimo e ottavo con Di Giannantonio decimo. Ora testa alla gara di domani in cui può succedere davvero di tutto.

Bezzecchi assolutamente pazzesco quest'oggi che è rientrato diciassettesimo, dunque ultimo, dopo lo scontro e la caduta con Luca Marini in partenza, per poi rimontare incredibilmente fino alla quinta posizione a suon di giri record. Bezzecchi conferma dunque l'ottimo passo visto già in qualifica e la gara promette così fuoco e fiamme domani con tanti piloti che potrebbe realmente strappare la prima posizione mostrando davvero un ottimo passo in pista.

Leggi anche È di Bezzecchi la prima storica pole del GP India della MotoGP: battuti Martin e Bagnaia

Da sottolineare però soprattutto la prova di Marc Marquez che vuole rinascere e lo fa proprio su uno dei tracciati più incerti di questo Mondiale di MotoGP. Poche sbavature e tantissima concentrazione per il pilota spagnolo che mette il primo tassello per rientrare nuovamente a far paura nelle prime posizioni dopo i tanti problemi fisici degli ultimi anni. A fine gara è stato abbracciato da tutti, dal suo box e non ha nascosto l'entusiasmo: "La cosa che mi ha stupito di più è che ho guidato bene e spero di poter correre sempre a questo livello".