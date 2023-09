MotoGP India, qualifiche e pole in diretta oggi

In corso le qualifiche del GP India di MotoGP, gli aggiornamenti in diretta: l'ordine di arrivo determinerà la griglia di partenza della gara di domani e della sprint race, in programma oggi alle 12:00.

Le qualifiche di moto 3 sono in programma alle 9:50, quelle di Moto 2 alle 10:45.

La diretta delle qualifiche è disponibile in TV e streaming sia su Sky sia in chiaro su TV8. Nelle prove libere 3 a brillare sono stati Marco Bezzecchi (il più veloce) e il suo compagno di squadra Luca Marini (che ha invece chiuso terzo alle spalle di Alex Marquez), 4° Martin protagonista di una caduta nel finale e 8° Pecco Bagnaia con la Ducati. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news.

