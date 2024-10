video suggerito

Marquez vince davanti a Martin e Bagnaia in Australia dopo una partenza assurda: colpa di un mosquito Marc Marquez ha vinto il GP Australia di MotoGP a Phillip Island, tagliando il traguardo davanti a Martin e Bagnaia. Nella classifica Mondiale 20 punti separano Jorge e Pecco a tre gare dal termine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

È Marc Marquez il vincitore del Gran Premio d'Australia di MotoGP. Lo spagnolo ha trionfato dopo un duello serrato con Jorge Martin che ha chiuso al secondo posto, allungando ancora in classifica generale su Bagnaia. Pecco, sul terzo gradino del podio a Phillip Island, ora ha 20 punti di distacco dal leader nella corsa iridata, a tre gare della conclusione. Quarta vittoria sul tracciato aussie per Marc Marquez che ha rischiato di cadere già alla partenza per colpa del "tear off".

Marc Marquez rischia grosso per colpa del tear off

Stiamo parlando della pellicola protettiva adesiva che i piloti hanno sulla visiera del casco. Il sei volte campione della MotoGP ha staccato la stessa poco prima di partire, sulla griglia, ma è stato molto sfortunato. Il "tear off" infatti è svolazzato prima quasi sulle gambe e poi dopo a pochi centimetri da lui sotto la sua ruota posteriore. Quando si è trattato dunque di partire, ecco che la moto ha iniziato quasi ha sbandare dopo aver pattinato proprio sulla plastica. Un rischio enorme per Marquez che infatti è finito al 13° posto. Poi però ecco la rimonta vincente, culminata della bella sfida con Martin per una vittoria dal sapore ancora più speciale.

Il racconto del vincitore del GP Australia di MotoGP

Dopo la gara lo stesso Marc ha spiegato quanto accaduto: "Assicuratevi di non lanciare mai il tear off sulla griglia di partenza, perché può succedere. Può essere pericoloso per voi, ma anche per le moto dietro. È successo che mentre stavo mettendo il dispositivo anteriore per abbassare la moto, un mosquito è finito sopra la pellicola. Ho visto il semaforo, ma ho pensato: "Devo toglierlo altrimenti non riesco a fare bene la prima curva". La sfortuna è che è finito in basso e non sono riuscito a toglierlo. Questo mi ha fatto sbandare alla prima curva".

Una gara ancor più complicata per Marquez che si è messo alle spalle i due protagonisti del testa a testa per vincere il mondiale. Martin e Bagnaia infatti si sono ritrovati poi sul podio, al secondo e al terzo posto. Con lo spagnolo che ora può contare su 20 punti di vantaggio dopo aver vinto anche nella sprint race. A tre gare dal termine del Mondiale, è ovviamente lui il favorito per detronizzare proprio Pecco. Quest'ultimo comunque non ha fatto drammi e pensa già al futuro: "Sapevamo che questa poteva essere una pista ostica per me. Le prossima sono più favorevoli. Jorge ed io siamo molto forti, è un confronto ad armi pari che finirà a Valencia".