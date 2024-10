video suggerito

Marquez e Lorenzo insultati dai tifosi spagnoli di Valentino Rossi: il ricordo memorabile di Jorge Jorge Lorenzo torna a parlare del Mondiale della MotoGP 2015 e della rivalità con Valentino Rossi e ricorda cosa avvenne prima e dopo la controversa gara del GP di Valencia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Le recenti dichiarazioni di Valentino Rossi su Marc Marquez e sul vituperato mondiale della MotoGP 2015 vinto da Jorge Lorenzo hanno improvvisamente riportato in auge quanto avvenne in quello che è senza dubbio uno dei campionati più discussi di sempre per quel che riguarda la classe regina del Motomondiale.

E dopo il Dottore al podcast ‘Mig Babol' e il Cabronçito in occasione dell'ultimo GP a Misano, anche l'ultimo dei protagonisti, il cinque volte campione del mondo, di quella tormentata stagione ha ora detto la sua sull'argomento, fornendo ulteriori dettagli riguardo al clima che si respirava nel paddock della MotoGP nelle stagioni in cui è stato il principale rivale del fenomeno di Tavullia e fornendo un inedito aneddoto in merito alla famigerata gara di Valencia in cui si consumò il ‘dramma sportivo' che ancora oggi, a distanza di 9 anni, Valentino Rossi non è riuscito a digerire e che, come evidenziato in un'altra recente intervista, non digerirà mai.

Jorge Lorenzo ospite del podcast ‘DuralaVita‘ infatti è tornato a parlare di quello che, a suo dire, è il campionato in cui ha conquistato "il titolo di cui va più orgoglioso" dei cinque messi in bacheca durante la sua carriera e del periodo in cui la sua rivalità con il pilota marchigiano catalizzava le attenzioni: "Quando sono stato rivale di Rossi ho percepito odio nei miei confronti, lo stesso sentimento di disprezzo che si respira sui campi da calcio, nelle partite dove le tifoserie si detestano tipo Real Madrid-Barcellona – ha infatti esordito il 37enne di Palma di Maiorca –. Il 2015 fu un mondiale drammatico a livello emotivo e a livello di rivalità pura, niente a che vedere con ciò che si respira ora. Entravi nel paddock e percepivi proprio un clima diverso a pelle di rivalità fortissima fra il sottoscritto Rossi e Marquez – ha quindi proseguito il maiorchino –.

Quando io e Marquez siamo saliti sul podio dopo la vittoria di Valencia che mi permise di sorpassare Valentino e vincere il titolo 2015, l’80% del pubblico spagnolo presente sulle tribune ci fischiò perché erano tifosi di Rossi e volevano che fosse lui a vincere – ha dunque aggiunto il classe 1987 –. Poi la festa si spostò nel mio motorhome dove c'erano anche mia madre, la mia squadra, tutti i miei amici e ricordo nitidamente che dalla recinzione che separava il circuito una cinquantina di tifosi di Rossi vedendoci lì iniziarono ad insultare mia madre e ci urlarono: ‘Voi spagnoli ci avete rubato il campionato!'. È un ricordo che a distanza di anni resta molto forte" ha infine concluso Jorge Lorenzo rivelando dunque cosa avvenne fuori dalla pista dopo la fine di quel controverso GP di Valencia della MotoGP 2015 che, chi per un motivo chi per un altro, nessuno dei protagonisti dimenticherà mai.