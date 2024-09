Marquez snobba Valentino Rossi prima di Misano: “Ci sono cose più importanti che fare guerra con lui”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Marc Marquez sarà nuovamente protagonista in questo weekend di MotoGP a Misano dopo aver trionfato nel primo appuntamento del Mondiale in Italia. Lo spagnolo dovrà confrermarsi sul circuito romagnolo nel tentativo di strappare un'altra vittoria a Bagnaia e Martin. E mentre si prepara per questo appuntamento, il passato ingombrante di Marquez torna nuovamente di prepotenza. Durante un'intervista ad AS, viene chiesto a Marquez quale risposta vorrebbe dare a Valentino Rossi che è tornato a tuonare contro di lui nel podcast di Andrea Migno.

Occasione per ricordare la faida con l’attuale pilota Gresini e un dualismo iniziato nel 2015, quando il marchigiano perse il decimo titolo tra le polemiche. Rossi ha spiegato tutto ciò che era accaduto in quell'anno sottolineando come il team di Marquez avesse pensato a un piano per far perdere Rossi e di conseguenza far trionfare Lorenzo. “È fortissimo e anche molto aggressivo, ma nel 2015 ha superato il limite. Non c’è mai stato uno dei fuoriclasse del Motorsport intenzionato a far perdere un altro pilota. Nessuno è mai stato così sporco come lui”. La risposta di Marquez non si fa attendere: "Ho in mente cose molto più importanti a cui pensare che entrare in guerre che non vengono né vanno da me".

Uno degli ultimi duelli in MotoGP tra Rossi e Marquez.

Il quotidiano spagnolo ha chiesto a Marquez se quelle parole del Dottore nei suoi confronti abbiano dato ancora più valore alla vittoria ottenuta a Misano due settimane fa e se lo hanno motivato ancora di più per provare il bis in questo weekend: “Ho sempre la stessa motivazione, al massimo al cento per cento – ha spiegato lo spagnolo -. Poi bisogna essere realistici con quello che si può ottenere, ma noi cercheremo di dare il cento per cento come abbiamo sempre fatto. Ripeto, essendo un pilota attivo, l'ultima cosa che mi interessa è partecipare a questi giochi".

Le parole di Marquez che risponde a Valentino Rossi

Marquez fa sapere come quello sia ormai un argomento superato e che la sua carriera abbia preso un'altra strada. "La mia mente è rivolta alla competizione, che è ciò che mi nutre – ha spiegato -. Non rispondo niente. (sorride ndr). Non mi interessa in questo momento, ed è la verità". Lo spagnolo dunque snobba totalmente Valentino Rossi mostrando interesse e attenzione solo per il Mondiale che sta disputando e da cui vorrebbe raccogliere altre gioie per scalare la vetta e rosicchiare ancora più punti prima di prepararsi a salire dal prossimo anno sulla Ducati ufficiale.